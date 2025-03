Die Blackrock World Mining Trust plc informierte am 21. März 2025 den Markt über ihren aktuellen Stand der Stimmrechte und des Kapitals. Gemäß den Transparenzrichtlinien der Financial Conduct Authority (FCA) umfasst das ausgegebene Kapital des Unternehmens 190.483.036 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,05 Pfund, wobei 2.528.806 Aktien im Eigenbestand gehalten werden. Aktionäre sollten daher 190.483.036 Aktien (das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens ohne die im Eigenbestand gehaltenen Aktien) als Nenner für ihre Berechnungen verwenden, um festzustellen, ob sie ihre Beteiligung oder Änderungen ihrer Beteiligung am Unternehmen gemäß den Vorschriften melden müssen. Diese Mitteilung erfolgt kurz nachdem das Unternehmen seinen Jahresbericht und die Finanzabschlüsse für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beim National Storage Mechanism eingereicht hatte, zusammen mit dem Vollmachtsformular für die bevorstehende Hauptversammlung.

Aktuelle Nettovermögenswerte veröffentlicht

Zudem veröffentlichte der Trust die ungeprüften Nettovermögenswerte zum Geschäftsschluss am 19. März 2025. Der Kapitalwert (ohne Verwässerung) beträgt 541,76 Pence, während der Wert einschließlich des laufenden Jahreseinkommens (ohne Verwässerung) bei 554,88 Pence liegt. Diese Werte wurden nach dem am selben Tag durchgeführten Aktienrückkauf von 200.000 Stammaktien berechnet. Die Bewertung der Anlagen erfolgte auf Basis der Geldkurse. Anleger können die aktuellsten täglichen Nettovermögenswerte, die Leistungsstatistiken des Vormonats, die Vermögensallokation und die zehn größten Beteiligungen der von BlackRock verwalteten Investmentfonds über BLRKINDEX auf Reuters oder auf Seite 8800 bei ICB (Thema 3) einsehen.

