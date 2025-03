Lengede (ots) -Die Immobilienwirtschaft ist seit längerer Zeit von Veränderungen und Unsicherheiten geprägt. Zinsen steigen an, die Nachfrage schwankt und auch neu verabschiedete Bauvorschriften beeinflussen die Märkte. Wer eine Immobilie kaufen möchte und hierfür nach dem optimalen Standort sucht, sollte daher gut abwägen und sich intensiv mit den unterschiedlichen Lagen beschäftigen. Nur so lässt sich klug abschätzen, in welcher Region Wachstum möglich ist und wo das Investment eher mit Risiken verbunden ist.Es ist nach wie vor möglich, Immobilien mit hohem Renditepotenzial ausfindig zu machen. Zu den größten Einflussgrößen gehören hierbei vor allem die wirtschaftliche Entwicklung sowie politische Faktoren. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Städte und Regionen 2025 als Geheimtipps gelten.Die Lage der Immobilie klug wählenIn großen Metropolen und A-Standorten wie Hamburg, München oder Frankfurt wächst die Nachfrage nach Wohnraum seit Jahren kontinuierlich. Diese Entwicklung hat zu einem drastischen Anstieg der Immobilienpreise geführt, sodass es für immer mehr Menschen finanziell unmöglich wird, dort Wohneigentum zu erwerben. Dadurch gerät der Markt zunehmend ins Stocken. Hohe Preise bedeuten zudem, dass weniger Menschen in der Lage sind, sich Eigentum zu leisten, was die Kaufkraft und das Nachfragewachstum in diesen Metropolen zunehmend hemmt.Deutlich attraktiver sind hingegen Immobilien in B- und C-Lagen. Es handelt sich hierbei um Städte mit mindestens 200.000 Einwohnern, die sowohl eine hohe Nachfrage nach Wohnraum als auch eine stabile wirtschaftliche Entwicklung aufweisen. Ein gutes Beispiel sind Leipzig und Halle oder auch Magdeburg. Diese Städte haben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie wirtschaftlich wachsen und steigende Bevölkerungszahlen aufweisen. Diese Entwicklung wird durch den Zuzug von Arbeitnehmern und jungen Familien verstärkt, die sich die hohen Lebenshaltungskosten in A-Städten nicht mehr leisten können. Ein hoher Anteil an Studierenden und Fachkräften sorgt zudem für eine kontinuierliche Wohnraumnachfrage.So entsteht ein ausgewogenes Verhältnis von Mietrenditen und Kaufpreisen. Gerade für Investoren gelten B- und C-Lagen daher als vielversprechende Standorte mit langfristigem Potenzial, denn in diesen Lagen können sie Objekte zu erschwinglicheren Preisen erwerben, während die Mietnachfrage stabil bleibt oder sogar steigt.Knapper Wohnraum, politische Entwicklungen und ihr Einfluss auf die PreiseObjekte in B- und C-Lagen sind auch deshalb aktuell empfehlenswert, da die Situation auf dem Wohnungsmarkt angespannt ist. Strenge Bauvorschriften, langsame Genehmigungsverfahren und hohe Baukosten haben dazu geführt, dass in vielen Städten zu wenig neuer Wohnraum entsteht. Während A-Standorte besonders stark von dieser Knappheit betroffen sind, bieten kleinere Städte oft noch Expansionsmöglichkeiten. Dennoch bleibt der Wohnraum auch hier begrenzt, was langfristig zu steigenden Immobilienwerten führen könnte. Investoren sollten folglich schnell handeln, um sich gute Objekte zu sichern.Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist zudem die aktuelle Marktlage in Verbindung mit den gestiegenen Zinsen. Viele Käufer sind aufgrund hoher Finanzierungskosten zurückhaltender, was in den letzten Jahren zu einer temporären Preisdämpfung geführt hat. Gleichzeitig bleiben die Mieten vielerorts auf einem hohen Niveau oder steigen weiter. Investoren, die jetzt in strategisch vorteilhafte Standorte investieren, können daher mittel- bis langfristig von steigenden Preisen profitieren.Fazit: Mit dem richtigen Investment zu mehr RenditeDie politischen Gegebenheiten, wirtschaftlichen Einflüsse und relativ niedrige Kaufpreise machen die B- und C-Standorte zu einer klugen und attraktiven Alternative zu den A-Lagen mit ihren hohen Preisen. Die Nachfrage ist hier stark gestiegen - ein Trend, der sich voraussichtlich 2025 fortsetzen wird. Gute Aussichten bestehen in diesem Zusammenhang für Mittelstädte und wachstumsstarke Standorte wie Leipzig oder Halle, die optimale Gelegenheiten für Investitionen schaffen. Anleger, die ihre Investmentstrategie 2025 erfolgreich umsetzen möchten, eröffnen sich somit hervorragende Perspektiven, wenn sie diese Standorte in den Fokus nehmen.Über Tim Segler:Tim Segler ist der Geschäftsführer der Signum Real Estate GmbH. 