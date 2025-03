Hamburg (ots) -Zufriedene Mitarbeiter bedeuten weniger Krankentage und eine steigende Produktivität - was nach einer simplen Rechnung klingt, wird im unternehmerischen Alltag viel zu selten bedacht. Um mittelständische Unternehmen zu nachhaltig gesunden Arbeitgebern zu machen, bieten Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich eine Beratung im Bereich Personal und Führung an, die auf Stabilität, Gewinn und Wachstum ausgerichtet ist. Warum Mitarbeiterbenefits dabei ein wichtiger Baustein sind und wie sie sich staatlich fördern lassen, erfahren Sie hier.Wenn die Stimmung im Unternehmen kippt, Konflikte zunehmen und Veränderungen nicht mehr als Chance, sondern als Belastung wahrgenommen werden, hat das gravierende Folgen: Die Krankenquote steigt, die Fluktuation nimmt zu, und die Produktivität sinkt. Viele Unternehmen erkennen in solchen Situationen zwar das Problem, doch die eigentlichen Ursachen bleiben oft unklar - und ohne sie zu verstehen, lässt es sich kaum beheben. Woran liegt es also? Letztlich liegt das Problem in einer unzureichenden Unternehmenskultur. Es fehlt an klarer Führung, die Strukturen schafft und auch in schwierigen Momenten kompetent handelt. Zudem fühlen sich die Mitarbeiter nicht emotional an das Unternehmen gebunden, wodurch ihre Motivation schwindet. Wer sich nicht mit den Zielen identifiziert, setzt sich auch nicht mit voller Kraft für sie ein. Die Konsequenz ist eine sinkende Produktivität, die eine Abwärtsspirale in Gang setzt: Hochmotivierte Fachkräfte schrecken vor einer Bewerbung zurück, während bestehende Lücken immer schwerer zu schließen sind. "Das führt nicht nur zu einer schwachen Produktivität, sondern auch in eine Abwärtsspirale, weil leistungsbereite Mitarbeiter von einer Bewerbung absehen und sich die entstehenden Lücken immer schwerer schließen lassen", sagt Randolph Moreno Sommer, Gründer und Geschäftsführer von FAIRFAMILY."Unternehmen müssen sich ganz bewusst um eine hohe Führungsqualität bemühen und gleichzeitig Gehaltsbestandteile einführen, die den Mitarbeitern signalisieren, dass ihre Leistung wirklich anerkannt wird", fügt sein Geschäftspartner Felix Anrich hinzu. "Damit die Mitarbeiterbenefits am Ende auch funktionieren, ist allerdings ein sinnvolles Konzept gefragt. Wer es richtig anstellt, holt dabei noch die maximale staatliche Förderung heraus." Mit FAIRFAMILY helfen Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich mittelständischen Unternehmen dabei, zum TOP Arbeitgeber zu werden, indem sie die Bereiche Personal und Führung nachhaltig stabilisieren, um die Produktivität zu steigern und die Attraktivität für leistungsbereite Mitarbeiter zu erhöhen. Dabei führen die beiden Unternehmensberater unter anderem staatlich geförderte Lohnbestandteile ein, mit denen sich die emotionale Bindung deutlich verstärken lässt. Mit mehr als 5000 Beratungen in den vergangenen sieben Jahren konnte FAIRFAMILY dafür sorgen, dass eine steigende Zahl von Unternehmen ihr volles Potenzial ausschöpft.Budgets für private Kosten: FAIRFAMILY zeigt, was möglich ist"Unternehmen tun sich oft schwer damit, die richtigen Mitarbeiter-Benefits einzuführen, weil ihnen die Expertise in diesem Bereich fehlt", erklärt Randolph Moreno Sommer. Statt maßgeschneiderter Lösungen setzen sie auf Standard-Benefits, die nur einen kleinen Teil der Belegschaft erreichen und kaum echten Mehrwert bieten - weder für die Mitarbeiter noch für das Unternehmen. "Wir müssen nicht über Obstkörbe oder kostenloses Wasser reden", so Felix Anrich weiter. "Auch Angebote wie das Dienstrad, Fitness-Zuschüsse oder Gesundheitstage mit Krankenkassen sind zwar gut gemeint, aber oft nicht auf die Bedürfnisse aller Mitarbeiter zugeschnitten. Sie bringen meist mehr Verwaltungsaufwand als echte Vorteile und verpuffen schnell wieder."Im Gegensatz zu Benefits, die lediglich einen hohen Verwaltungsaufwand bedeuten und wenig erfolgversprechend sind, setzt FAIRFAMILY auf Budgets für private Kosten und eröffnet den Unternehmen damit zahlreiche Möglichkeiten. Neben dem 50 EUR Sachbezug, den viele Arbeitgeber kennen, lassen sich auch verschiedene Mobilitätskosten, die Internetrechnung, Urlaubskosten oder Essenskosten übernehmen, sodass im Monat über 200 Euro zusammenkommen. Bei der Einführung solcher Budgets achtet das Team von FAIRFAMILY im Besonderen darauf, dass die Abwicklung einfach funktioniert: Der Mitarbeiter lädt seine individuellen Rechnungen in eine App hoch und bekommt das Geld über eine Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung automatisch wieder ausgezahlt.Die Budgets bedeuten für Unternehmen keine übermäßigen Kosten, da die Beiträge sozialversicherungsfrei sind und nur zum Teil mit einem Pauschalbetrag versteuert werden müssen. Bei diesen alternativen Vergütungsmodellen spart der Arbeitgeber im Übrigen auf 100 Euro netto über 80 Euro an Lohnnebenkosten ein.Zufrieden und gesund: Was das 300+ Gesundheitsangebot von FAIRFAMILY leistet"Gesundheit, Work-Life-Balance und das allgemeine Wohlbefinden haben heute einen großen Stellenwert. Daher lohnt es sich für die Arbeitgeber, über Benefits in diesem Bereich nachzudenken", betont Felix Anrich. "Leider gibt es beim Thema Gesundheit viele Lösungen auf dem Markt, die das Ziel verfehlen, weil sie sich vor allem an die gesunden und fitten Mitarbeiter wenden. Wir haben deshalb unser 300+ Gesundheitsangebot entwickelt, mit dem jeder nach seinem individuellen Bedarf glücklich werden kann", fügt Randolph Moreno Sommer hinzu.Mit dem 300+ Gesundheitsangebot von FAIRFAMILY können Mitarbeiter ihr Budget flexibel für verschiedene Gesundheitsleistungen nutzen. Neben sportlichen Aktivitäten wie Fitness, Yoga oder Schwimmen lassen sich damit auch Kosten für Physiotherapie, Zahnbehandlungen, Massagen, Heilpraktiker, Sehhilfen und Apothekenprodukte abdecken. Ob Rückenbeschwerden, Gelenkprobleme oder die Stärkung des Immunsystems - das Angebot ist vielseitig und umfasst auch die mentale Gesundheit. Mitarbeiter können beispielsweise Coaching-Programme oder eine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Ein weiterer Vorteil: Schnellere Termine bei Fachärzten sowie die Möglichkeit, Leistungen auch für Familienangehörige zu nutzen, machen das Angebot besonders attraktiv.FAIRFAMILY legt großen Wert darauf, dass jeder Mitarbeiter vom 300+ Gesundheitsangebot profitiert - nicht nur als finanzieller Zusatz, sondern als echtes Benefit für Wohlbefinden und Zufriedenheit im Unternehmen. Für Arbeitgeber ist besonders interessant, dass die Gesundheitsmaßnahmen staatlich gefördert werden. Mit einem monatlichen Betrag von 30 bis 50 Euro je Mitarbeiter können Leistungen von über 1.000 Euro pro Jahr in Anspruch genommen werden. Zudem wirken sich die Gesundheits-Benefits auch positiv auf den Krankenstand aus: Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass dieser dadurch jährlich um 2 bis 3 Tage sinkt. "Der Grund liegt auf der Hand - das Angebot fördert Bewegung, stärkt das Immunsystem zur Grippeprävention und bietet Lösungen für Gelenk- und Rückenprobleme sowie für die mentale Gesundheit", so Felix Anrich.FAIRFAMILY ist selbst TOP ArbeitgeberWas Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer anderen empfehlen, setzen sie im eigenen Unternehmen selbst um. Wer Stabilität, Gewinn und Wachstum möchte, braucht ein leistungsstarkes Team und muss für TOP Mitarbeiter attraktiv sein. "Wenn Benefits überlegt eingeführt werden, sind sie ein großartiges Mittel, um die Produktivität zu steigern", erklärt Randolph Moreno Sommer. "Sie entfalten ihre Wirkung aber nur im Rahmen der gesamten Unternehmenskultur. Genau deshalb konzentrieren wir uns mit FAIRFAMILY nicht allein auf die emotionalen Lohnbestandteile, sondern auch auf die Führungsqualität. 