Der Speicherchiphersteller verzeichnet beeindruckende Umsatz- und Gewinnsteigerungen und gibt optimistische Prognosen für das kommende Quartal aufgrund hoher KI-Nachfrage.

Der Speicherchiphersteller Micron Technology hat im zweiten Geschäftsquartal 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen und präsentiert sich in robuster Verfassung. Der Umsatz stieg um beachtliche 38 Prozent auf 8,05 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während sich der Nettogewinn auf knapp 1,6 Milliarden US-Dollar verdoppelte. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,56 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,43 US-Dollar. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im vorbörslichen Handel wider, wo die Micron-Aktie zunächst mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 104,14 US-Dollar notierte. Im nachbörslichen Handel am Vorabend hatte das Papier sogar um fast fünf Prozent zugelegt. Besonders bemerkenswert ist die starke Position des Unternehmens im Bereich der DRAM- und Nand-Speicherchips, die insbesondere von der wachsenden Nachfrage nach KI-Anwendungen in Rechenzentren profitieren. Diese Entwicklung könnte einen wichtigen Wendepunkt für die gesamte Halbleiterbranche darstellen, die nach dem Ende der Corona-Pandemie mit Überkapazitäten zu kämpfen hatte.

Optimistischer Ausblick signalisiert Markterholung

Für das laufende dritte Quartal zeigt sich Micron überraschend zuversichtlich und prognostiziert einen Umsatz von 8,8 Milliarden US-Dollar (mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 200 Millionen Dollar) - deutlich mehr als Marktbeobachter erwartet hatten. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei 1,57 Dollar liegen, mit einer möglichen Abweichung von 10 Cent in beide Richtungen. Diese optimistische Prognose deutet auf eine nachhaltige Belebung des Marktes hin, nicht nur im Bereich der Rechenzentren, sondern auch bei Herstellern von Konsumentenelektronik. Nach der Pandemie hatten viele Smartphone- und PC-Hersteller mit übervollen Lagern zu kämpfen, was zu einer verhaltenen Nachfrage nach Halbleitern führte. Diese Phase der Bestandsanpassung scheint nun weitgehend abgeschlossen zu sein, was positive Auswirkungen auf die gesamte Zulieferkette haben könnte - einschließlich Herstellern von Halbleiter-Wafern, die als Ausgangsmaterial für Computerchips dienen.

