Shenzhen, China, 21. März 2025 (ots/PRNewswire) -SINEXCEL (300693.SZ), ein globaler Pionier in den Bereichen Stromqualität, Energiespeicherung und EV-Ladelösungen, wurde von Wintelligence, einem führenden industriellen Forschungs- und Beratungsunternehmen, als Tier-1-Lieferant für Niederspannungs-Stromqualität in China anerkannt. Diese Anerkennung unterstreicht die Produktzuverlässigkeit und Leistung von SINEXCEL bei der Sicherstellung einer stabilen Stromversorgung für KI-Rechenzentren (AIDCs) und andere unternehmenskritische Anwendungen.Pionierarbeit in der StromqualitätSINEXCEL hat die Branche mit zwei wichtigen Errungenschaften verändert. 2017 lokalisierte das Unternehmen den Schutz vor Spannungsabfällen, wodurch die Abhängigkeit von ausländischen Lösungen beseitigt und die fortschrittliche Active-Voltage-Conditioner-RealTimeSeries (AVC-RTS)-Technologie eingeführt wurde, die eine präzise Steuerung und Zuverlässigkeit in Industriequalität bietet und gleichzeitig teure Importe in der Halbleiterproduktion ersetzt.Der zweite Durchbruch gelang mit der Integration von Siliziumkarbid (SiC) in aktive Oberwellenfilter, die die Spannungsfestigkeit, die thermische Stabilität und die Energieeffizienz verbesserten und damit weltweit neue Maßstäbe setzten.Umfassende Lösungen zur StromqualitätDa die Nachfrage nach unterbrechungsfreier, qualitativ hochwertiger Stromversorgung steigt, bietet SINEXCEL ein umfassendes Spektrum an Lösungen zur Aufrechterhaltung der Stromstabilität.- Aktuelle Qualitätslösungen: SINEXCEL hat mit den weltweit ersten modularen aktiven Oberschwingungsfiltern (AHF) entwickelt und damit einen Maßstab für Innovationen im Bereich der Stromqualität gesetzt. Die aktiven Oberschwingungsfilter (AHF) und statischen Variablengeneratoren (SVG) erkennen und entschärfen Stromverschmutzungen in Echtzeit. Diese Lösungen sind mit einer parallelen Architektur mit mehreren Modulen konzipiert und gewährleisten eine ununterbrochene Systemstabilität, selbst bei Ausfällen einzelner Module.- Lösungen für die Spannungsqualität: Die Systeme Active Voltage Condition (AVC) und Uninterruptible Power Supply (USV) von SINEXCEL integrieren redundante Dual-Backup-Steuereinheiten und modulare Stromversorgungskonzepteund gewährleisten so einen kontinuierlichen Betrieb und eine nahtlose Stromumschaltung.Diese Lösungen werden in großem Umfang in Produktionsanlagen, AIDC und anderen kritischen Infrastrukturen eingesetzt und bieten mehrschichtige Stabilität bei gleichzeitiger Optimierung der Effizienz und Reduzierung des Risikos von Strafen und übermäßigen Betriebskosten.Globale ReichweiteMit fast 20 Millionen Ampere AHF, die in mehr als 60 Ländern installiert sind, sorgen die Stromqualitätslösungen von SINEXCEL weltweit für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz.Mit der Weiterentwicklung der KI benötigen Einrichtungen wie AIDCs eine immer größere Leistungsstabilität und Energiespeicherkapazität. SINEXCEL ist weiterhin bestrebt, leistungsstarke Lösungen bereitzustellen, die die anspruchsvollsten Anwendungen der Welt unterstützen und den Übergang zu einer intelligenteren, nachhaltigeren Zukunft beschleunigen.Informationen zu SINEXCELSINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein führender Pionier in den Bereichen Stromqualität, Energiespeicherung und EV-Ladelösungen, der auf fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leistungselektronik zurückgreifen kann. Mit 20.000 Stromqualitätsprojekten, 12 GW installierter Speicherkapazität und 140.000 installierten EV-Ladesystemen arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um eine Energiefreiheit zu ermöglichen.melody_yu@sinexcel.comMedienkontakt:Medienkontaktmelody_yu@sinexcel.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2646142/SINEXCEL_Recognized_a_Tier_1_Low_Voltage_Power_Quality_Supplier.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-als-tier-1-lieferant-fur-niederspannungsstromqualitat-anerkannt-302407861.htmlOriginal-Content von: SINEXCEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178703/5995645