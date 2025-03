Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 24.03.2025- (Nr. 111) Ausgaben je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen, Jahr 2023- (Nr. 112) Elterngeld: Empfängerinnen und -empfänger sowie Bezugsdauer, Jahr 2024Dienstag, 25.03.2025- (Nr. 113) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2025- (Nr. 114) Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2024- (Nr. 115) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal 2024- (Nr. 13) Zahl der Woche zum Semesterstart: Studienanfängerinnen und -anfänger im ersten Hochschulsemester nach Fächergruppen, Jahre 2003 - 2023Mittwoch, 26.03.2025- (Nr. 116) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal 2024- (Nr. N012) Pendlerpauschale: Arbeitswege und Bruttolöhne von Pendlerinnen und Pendlern, Jahr 2020- (Nr. N013) Darmkrebs: Todesfälle und Krankenhausbehandlungen nach Geschlecht und Alter, Jahre 2003 - 2023Donnerstag, 27.03.2025- (Nr. 117) Verdienste nach Berufen und Bildungsabschlüssen, April 2024- (Nr. 118) Verkehrsunfälle, Januar 2025- (Nr. 119) Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen, Jahr 2023Freitag, 28.03.2025- (Nr. 120) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar 2025- (Nr. 121) Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Dezember 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5995658