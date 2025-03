München (ots) -Die Energiewende vollzieht sich weltweit mit ungebrochener Dynamik. Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist vielerorts schon nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regelfall. Das wäre nicht möglich gewesen ohne zukunftsorientierte und innovative Unternehmen und deren Technologien, Ideen und Konzepte. Die besten und innovativsten Neuentwicklungen von heute sind für den The smarter E AWARD 2025 nominiert. Die begehrte Auszeichnung wird in insgesamt fünf Kategorien verliehen: Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility, Smart Integrated Energy und Outstanding Projects. Die Gewinner werden am Vorabend von The smarter E Europe, am 6. Mai, ab 18:00 Uhr im International Congress Center Messe München (ICM) ausgezeichnet. Interessierte können die Verleihung kostenfrei besuchen. Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft vereint die vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe und findet im Anschluss vom 7. bis 9. Mai auf der Messe München statt.Die Erzeugung von Strom aus Sonne und Wind wächst nach wie vor rasant, und schon heute sind die Gestehungskosten konkurrenzlos niedrig. Zentrale Herausforderungen auf dem Weg zu einer umfassenden, sicheren und erneuerbaren Energieversorgung 24/7 liegen bei der intelligenten Integration des erneuerbaren Stroms in die Energiesysteme durch Digitalisierungs- und Flexibilisierungslösungen. Dazu gehört auch der massive Ausbau von Batterie- und Energiespeicherlösungen. Eine wichtige Bedingung für die Dekarbonisierung der Welt liegt im Mobilitätssektor. Und über allem steht: Die Energiewende ist eine globale Aufgabe. Diese Gemengelage bilden die fünf Kategorien ab, in denen der The smarter E AWARD verliehen wird.Module für neue Flächen und IntegrationDie Finalisten in der Kategorie Photovoltaics spiegeln umfassend die Trends und Herausforderungen der Zeit wider: Auch wenn die konventionellen PV-Module in den letzten Jahren sehr viel leistungsstärker und effizienter geworden sind, bleibt die verfügbare Fläche ein limitierender Faktor beim Ausbau von Photovoltaik. Der Trend der technischen Entwicklungen geht daher zu Innovationen, durch die bisher ungenutzten Flächen für PV-Systeme erschlossen werden können - etwa besonders leichte PV-Module oder PV-Module mit sehr hoher Bifazialität, die sich für die vertikale Installation eignen. Vertikale Installationen sind sowohl im landwirtschaftlichen als auch im infrastrukturellen Kontext (etwa an Lärmschutzwänden) interessante Varianten. Bei den Wechselrichtern zielen die aktuellen Trends auf die Integration von weiteren Netzstützungs- und Sicherheitsfunktionen ab, vor allem im Gewerbe- und Industriebereich und bei Freiflächen-PV-Anlagen. Beispiele hierfür sind eine phasengenaue Leistungseinspeisung, die Anschlussmöglichkeit an schwache Netzknoten, netzbildende Funktionen sowie eine verbesserte Überwachung der Kühlung oder des Isolationswiderstands.Finalisten in der Kategorie Photovoltaics- 7Secondsolar (Südafrika) mit der Planungssoftwarelösung AUTOPV- Aevy (Norwegen) mit der Asset Management Plattform Aevy- Aiko Energy (China) mit dem ABC INFINITE PV-Modul- Anhui Huasun Energy (China) mit dem Kunlun Series Ultra-high Bifaciality HJT Solar Modul- LONGi Solar Technology (China) mit dem Hi-MO X10 Modul- MBJ Solutions (Deutschland) mit dem Sonnensimulator MBJ Sunlike Lab- Seaward Electronic (Großbritannien) mit dem Prüfgerät PV:1525-IV- Sungrow Power Supply (China) mit dem Stringwechselrichter SG350HX-20- Sunmaxx PVT (Deutschland) mit dem Sunmaxx PX-1 Kombimodul- Weidmüller Interface (Deutschland) mit dem Blitz- und Überspannungsschutz PV InlineDie aktuellen Trends bei den SpeichertechnologienBei den diesjährigen Einreichungen in der Kategorie Energy Storage lässt sich feststellen, dass Herausforderungen bei der Installation von vielen Herstellern berücksichtigt wurden. Im Heimspeicherbereich ist ein Trend zu Systemen zu erkennen, die modular gestapelt werden können und sich dabei automatisch kontaktieren. Auch die Zahl der Outdoor-tauglichen Geräte nimmt zu. Industriespeicher und Großspeicher werden zunehmend beim Hersteller in Betrieb genommen und installationsfertig ausgeliefert. Der Trend bei der Zellchemie geht sehr stark in Richtung Eisenphosphat. Durch immer größere Einzelzellen werden Verschaltungsaufwand und Kosten reduziert. Der Markt für 4h-Speicher wird bei den Batteriecontainern wichtiger und viele Container weisen eine maximale Lade-/Entladerate von 0,25C auf. Viele Systeme setzen zur Fehlererkennung sowie für das Energiemanagement künstliche Intelligenz ein. Immer häufiger kommt Leistungselektronik auf SiC-Basis zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung des Bauvolumens zum Einsatz. Die Systemsicherheit steht weiterhin im Fokus und wird durch den vermehrten Einsatz von Lichtbogenerkennung sowie durch mehrstufige Sicherheitskonzepte auf den verschiedenen Systemebenen verbessert.Finalisten in der Kategorie Energy Storage- CMBlu Energy (Deutschland) mit dem Speichersystem Organic SolidFlow Battery- EcoFlow (China) mit dem Heimspeicher PowerOcean DC Fit- EVE Energy (China) mit der Batteriezelle Mr. Big- Huawei Technologies (China) mit dem Speichersystem ESS LUNA2000-215-2S10- Hydrostor (Kanada) mit dem Druckluftspeichersystem A-Compressed Air Energy Storage (A-CAES)- p&e power&energy (Deutschland) mit dem Wechselrichtersystem Scalable Cell Level Power Electronics Platform- SAMSUNG SDI (Südkorea) mit der USV-Lösung U8A1- SOL Research (Deutschland) mit der Powerstation 2.500- Sungrow Power Supply (China) mit dem Großspeichersystem PowerTitan 2.0- Xiamen Hithium Energy Storage Technology (China) mit dem Batteriecontainer Power 6.25 MWh 4h BESSProdukte und Lösungen für die ElektromobilitätAuffällig bei den Einreichungen in der Kategorie E-Mobility ist die Vielzahl an Einreichungen von Solar-Carport-Lösungen. Hier zeigen sich die Auswirkungen geänderter Gesetzesvorgaben zu Carport-Überdachung von großen Parkplätzen. Die Industrie reagiert also mit einem umfangreichen Angebot. Auch das Laden mit hohen Strömen und Spannungen, speziell in Verbindung mit dem neuen MCS-Ladestandard, zeigt sich abermals als Innovationstreiber. Spezielle elektrotechnische Sicherheitskomponenten werden nun gezielt auf die neuen Anforderungen hin entwickelt. Ein weiterer Trend ist die Nutzung von PV auf Nutzfahrzeugen, um die Fläche eines Trailers für die zusätzliche Energieerzeugung zu nutzen.Die Finalisten in der Kategorie E-Mobility- Cable-Sherpa (Österreich) mit dem Kabelmanagement Cable-Sherpa- DEHN (Deutschland) mit dem Leistungsschutzschalter DEHNguard M DC ACI 1250 FM- Etecnic (Spanien) mit der Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) EVcharge- Friedrich (Deutschland) mit der Parkplatz-Überdachung URBANROOF- GoodWe (China) mit dem Vela Series Residential Solar Carport- Hive Power (Schweiz) mit der SaaS-Lösung Hive Power FLEXO Smart Charge- SAMSUNG SDI (Südkorea) mit dem Batteriekonzept No Thermal Propagation Technology- Schaltbau (Deutschland) mit dem Hochleistungs-DC-Schütz C330- Shenzhen Kehua Hengsheng Technology (China) mit dem SiC-Lademodul EV3102-040K-HR-UC- OPES Solar Mobility (Deutschland mit der Matrix-Solarmodul-Serie O.MotionDigitale Integration als SchlüsselaufgabeDie eingereichten Produkte und Lösungen in der Kategorie Smart Integrated Energy illustrieren auf beeindruckende Art und Weise die Vielschichtigkeit und Komplexität einer der zentralen Herausforderungen auf dem Weg in die klimaneutrale Energiewelt von morgen: Damit die Energiewende erfolgreich sein kann, muss der Strom aus Erneuerbaren umfassend und smart in das Energiesystem integriert werden, an immer mehr Orten, auf allen Netzebenen.Die Finalisten in der Kategorie Smart Integrated Energy- FENECON (Deutschland) mit dem FEMS FENECON Energy Management System- meteocontrol (Deutschland) mit dem mc Assetpilot- fleXality (Deutschland) mit der KI-basierten Softwarelösung fEnOMS- Sungrow Power Supply (China) mit der netzbildenden Wechselrichtertechnologie Stem Cell Grid Technology- Toscano (Spanien) mit der Umschaltlösung COMBI-PRO-MAX- Utiligize (Dänemark) mit der integrierten Plattform Forecast & Investment- Zählerfreunde (Deutschland) mit der White-Label Energy Management Saas-Lösung für VersorgungsunternehmenDie Energiewende wird weltweit angegangenIn der Kategorie Outstanding Projects zeigt sich durch die Finalisten exemplarisch, dass überall auf der Welt an der Menschheitsaufgabe Energiewende gearbeitet wird. Die Bandbreite reicht von der Produktion von grünem Wasserstoff im großen Stil über große Speicherprojekte zur Sicherung einer lückenlosen Versorgung mit immer grüner werdendem Strom über die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen zur Solarstromerzeugung bis hin zu Projekten zur Bereitstellung von Kühlenergie für Lebensmittel.Die Finalisten in der Kategorie Outstanding Projects- Beijing HyperStrong Technology (China) mit dem Beijing Siyuanqiao Integrated Charging Plus Storage Station Project- Beijing HyperStrong Technology (China) mit dem 250 MW/1.000 MWh Energiespeicherprojekt bei Santanghu- CyberGrid (Österreich) mit dem Theiß Hybrid Storage System- Electricity Authority of Cyprus (Zypern) mit der Errichtung von PV-Anlagen auf 405 öffentlichen Schulen- GIZ Indonesia (Indonesien) mit dem netzunabhängigen Projekt "Solar Ice Maker" für die Fischerei- Karlsruher Institut für Technologie - KIT (Deutschland) mit dem Hybridspeicherprojekt "BiFlow"- LONGi Hydrogen (China) mit dem Projekt "3000 Nm³/h Elektrolyseur zur Erzeugung von grünen Wasserstoff"- Phaesun (Deutschland) mit dem Projekt "BeCool: Clean Cooling for Markets in Kenya"- Sungrow Hydrogen (China) mit dem Demonstrationsprojekt "Low Carbon Institute Green Hydrogen Demonstration Project"- Xiamen Ampace Technology (China) mit einem in ein Hochspannungsumspannwerk integrierten Energiespeicherprojekt in ChileThe smarter E"Accelerating Integrated Energy Solutions" - dieses Ziel verfolgt The smarter E, die weltweit führende Messeallianz für die Energiewirtschaft. Im Kontext einer zukunftsfähigen Energiewelt stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung sowie branchenübergreifende Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im Fokus. Diese globale Veranstaltungsreihe vereint vier Messemarken: Intersolar, ees, Power2Drive und EM-Power, die Innovationen zeigen, die die Energiebranche voranbringen.Die Intersolar ist die weltweit führende Messeserie für die Solarwirtschaft und konzentriert sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie und Solarkraftwerke. Seit ihrer Gründung vor über 30 Jahren hat sich die Intersolar bei Herstellern, Zulieferern, Händlern, Installateuren, Dienstleistern, Projektentwicklern und -planern sowie Start-ups als wichtigster Branchentreff der Solarwirtschaft etabliert.Die ees ist die internationale Messeserie für Batterien und Energiespeichersysteme. Sie bringt Hersteller, Händler, Projektentwickler, Systemintegratoren, professionelle Anwender und Anbieter innovativer Batterietechnologien und nachhaltiger Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien wie grüner Wasserstoff und Power-to-Gas-Anwendungen zusammen.Power2Drive, die internationale Messeserie für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, ist der ideale Treffpunkt für E-Mobility-Provider und Ladesäulenbetreiber, Hersteller und Händler, Installateure und Planer, Flotten- und Energiemanager, Zulieferer und Start-ups. Im Mittelpunkt der Messeserie stehen Ladesysteme, Elektrofahrzeuge, Antriebsbatterien und Mobilitätsdienstleistungen sowie innovative Lösungen und Technologien im Kontext erneuerbarer Energien für eine nachhaltige Mobilität.Die EM-Power ist die internationale Messeserie für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen. 