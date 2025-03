FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.03.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS BIG TECHNOLOGIES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 80 (155) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 115 (105) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TREATT PRICE TARGET TO 425 (500) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SAINSBURY TO 'BUY' - PRICE TARGET 285 PENCE - JEFFERIES CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 260 (278) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 50 (190) PENCE - JEFFERIES RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1028 (993) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 920 (800) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CREST NICHOLSON TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 230 (180) P - SHORE CAPITAL RAISES ASOS TO 'BUY' (HOLD) - SHORE CAPITAL STARTS TULLOW OIL PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 40 PENCE - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13600 (14000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOUTH32 TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 190 (210) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob