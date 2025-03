Berlin - Die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner möchte sich vor ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin auch bei der AfD-Fraktion vorstellen.Die Politikerin habe "allen Fraktionen angeboten, für eine Vorstellung in den jeweiligen Fraktionssitzungen zur Verfügung zu stehen", sagte eine Sprecherin Klöckners dem "Stern". Ein Sprecher der AfD-Fraktion bestätigte, dass Klöckner angefragt habe.Die Wahl des Bundestagspräsidiums soll am Dienstag zur Konstituierung des neuen Parlaments stattfinden. Bereits am Morgen trifft sich die AfD-Fraktion zu einer Sitzung, an der Klöckner teilnehmen könnte. Allerdings gibt es ein Terminproblem: Parallel dazu findet der traditionelle ökumenische Gottesdienst statt. "Frau Klöckner wird an dem Gottesdienst teilnehmen", sagte ihre Sprecherin. "Eine Vorstellung bei der AfD-Fraktion lässt sich aufgrund von Terminkollisionen nicht realisieren."Allerdings zeigt sich die AfD flexibel. Sie hat Klöckner angeboten, ersatzweise am Montagabend beim Fraktionsvorstand zu erscheinen. "Käme es dazu, wäre es ein kleiner und richtiger Schritt in Richtung Normalisierung", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Brandner dem "Stern". Die Abgeordneten würden danach jeweils selbst darüber entscheiden, ob sie Klöckner wählen.