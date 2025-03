© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Während die Anteile von Lockheed Martin einbrechen, haussiert die Boeing-Aktie. Grund hierfür ist eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump.Während die Aktien von EU-Verteidigungsunternehmen nach der sicherheitspolitischen Wende der USA von einem Hoch zum nächsten eilten, handelten US-Rüstungsaktien zuletzt in einem schwierigen Umfeld. Einerseits belastete die Korrektur am Gesamtmarkt die Kurse und andererseits deutete US-Präsident Donald Trump an, die Verteidigungsausgaben reduzieren zu wollen. US-Rüstungskonzernen drohen Stornierungen Da die USA in Europa immer weniger als verlässlicher Partner gelten, könnten die Folgen weitreichend sein. Etliche europäische Teilnehmerstaaten haben …