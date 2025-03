INGOLSTADT (dpa-AFX) - Das geplante elektrische Einstiegsmodell von Audi soll von nächstem Jahr an in Ingolstadt gebaut werden. Das kündigte Vorstandschef Gernot Döllner in der "Süddeutschen Zeitung" an. "Es wird ein Elektrofahrzeug in der Klasse, in der auch der A3 angesiedelt ist." Zuletzt hatte Audi einen Produktionsstart erst im Jahr 2027 geplant. Im April will Audi nach Döllners Worten außerdem in China das erste Serienauto vorstellen, das dort mit dem Staatskonzern SAIC entwickelt wurde.

Audi steckt in der Transformation zur Elektromobilität und kämpft wie auch andere Autobauer mit schwacher Nachfrage. Es läuft ein Sparprogramm, mit dem bis 2029 in Deutschland bis zu 7.500 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, wobei betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind./bf/DP/stk