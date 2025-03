The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2025ISIN NameXS1799614232 GLENCORE FDG 2025 ZO CVXS1799048704 LAENSFOERSAEK.HYP 18/25PTBIT3OM0098 BCO COM.PORT 19/30 FLRXS2055190172 BCO SABADELL 19/25 MTNES0440609271 CAIXABANK 15-25FI4000312095 DNA 18-25XS1799045197 CEB 18/25 MTNDE000LB13L14 LBBW STUFENZINS 20/25US918204BA53 V.F. 20/25DE000DK0T1P2 DEKA MTN SERIE 7713US654106AH65 NIKE INC 20/25US168863BW77 CHILE 14/25FR0013504644 ENGIE 20/25 MTNDE000HLB4HA2 LB.HESS.-THR.INFL.03A/13XS2149207354 GOLDM.S.GRP 20/25 MTNDE000DJ9ARV6 DZ BANK IS.A2816XS2618905421 KRED.F.WIED.23/25 MTN DL