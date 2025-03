Der Goldpreis zieht am Montag zum dritten Mal in Folge einige Verkäufer an - Ein positiver Risikoton untergräbt das sichere Edelmetall - Wetten auf Zinssenkungen der Fed und geopolitische Risiken stützen das XAU/USD-Paar. - Der Goldpreis (XAU/USD) wird am dritten Tag in Folge mit einer negativen Tendenz gehandelt, obwohl er es schafft, komfortabel ...

