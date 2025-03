Döttingen AG - Der Reaktor im Block 2 des Atomkraftwerks (AKW) Beznau in Döttingen AG ist am späten Sonntagabend automatisch abgeschaltet worden. Grund war der Ausfall einer Netzanbindung, wie der Energiekonzern Axpo mitteilte. Die Anlage war demnach stets in einem sicheren Zustand. Die automatischen Schnellabschaltung sei am Sonntag um 22.31 Uhr wegen einer ausgefallenen Verbindung zum 220-Kilovolt-Stromnetz erfolgt, hiess es in der Mitteilung der ...

