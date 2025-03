GBP/USD gewinnt an Stärke und nähert sich 1,2940 in der frühen europäischen Sitzung am Montag, ein Plus von 0,16% im Tagesverlauf. - Die nächste Runde von Trumps Zöllen ist für den 2. April fällig, wenn das Weiße Haus reziproke Abgaben auf viele Länder ankündigen wird - Bailey von der BoE sagte, die Entscheidungsträger glaubten weiterhin, dass die ...

