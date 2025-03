© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Die bevorstehende Welle von Zöllen, die US-Präsident Donald Trump plant, dürfte gezielter ausfallen als die umfassenden Maßnahmen, die er ursprünglich angedroht hatte. Die Futures starten vor dem Montaghandel im Plus.Dies könnte eine potenzielle Erleichterung für die Märkte darstellen, die in Sorge vor einem umfassenden Handelskrieg sind. Trump wird am 02.April weitreichende Zölle gegen bestimmte Länder oder Wirtschaftsblöcke verkünden, allerdings einige Staaten ausnehmen. Zudem plant die US-Regierung derzeit keine separaten sektorbezogenen Zölle, die ursprünglich ebenfalls an diesem Tag angekündigt werden sollten. Finanzminister Scott Bessent erklärte letzte Woche, dass beispielsweise …