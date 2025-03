DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf schwächer

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.40 Uhr 33 Ticks niedriger bei 128,15 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,38, das -tief bei 128,04 Prozent. Umgesetzt wurden 37.950 Kontrakte.

Der Bund-Future war bisher nicht in der Lage, das 38,2-Prozent-Retracement bei 128,83 zu überwinden, wie die Helaba feststellt. Trotzdem deuteten die Indikatoren darauf hin, dass die laufende Erholung noch nicht abgeschlossen sei. Eine Unterstützungszone sieht die Helaba bei 126,53/64.

Am Vormittag stehen als potenziell marktbewegend die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone auf der Agenda, am Dienstag der Ifo-Geschäftsklimaindex.

March 24, 2025 03:48 ET (07:48 GMT)

