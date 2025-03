Donald Trump hat am Sonntag mit einem seltenen direkten Verweis auf den offiziellen TRUMP-Memecoin für Aufsehen gesorgt. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete der amtierende US-Präsident den Token als "SO COOL" und "the biggest of all". Die Folge: Der Kurs schoss in die Höhe, das Handelsvolumen explodierte - auch wenn die Rally nicht von Dauer war."Ich weiß nicht viel darüber, außer dass ich es gestartet habe", hatte Trump bereits im Januar zu Journalisten gesagt. "Ich habe ...

