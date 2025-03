Die Bayer-Aktie sackt zum Wochenbeginn um über -7% ab und fällt auf ein Kursniveau von etwa 22 € zurück. Womit hat der Pharma- und Chemiekonzern diesmal Anlegern den Start in die Handelswoche vermiest und was bedeutet das für die Zukunft der Aktie? Die nächste Hiobsbotschaft aus den USA Es ist mal wieder ein Urteil eines US-Gerichts in der Causa Glyphosat. Ein Geschworenengericht im Bundesstaat Georgia sprach Bayer wegen der krebserregenden Wirkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...