Merz Aesthetics, das weltweit größte Unternehmen für medizinische Ästhetik, wird auf dem Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress 2025 in Monaco, Frankreich, neue Daten zu seinem Produktportfolio vorstellen und Einblicke in die neuesten Trends der Branche geben.

"Dank des wissenschaftlichen Profils unserer Produkte erfüllt unser Portfolio weiterhin die sich wandelnden Erwartungen der Ärzte", sagte Dr. Kerstin Olsson, Leiterin der medizinischen Abteilung in der EMEA-Region. "Von Routineverfahren bis hin zu innovativen Behandlungen definieren wir Innovation in der Ästhetikbranche neu."

"Wir sind uns bewusst, dass Schönheit für jeden Menschen etwas Persönliches und Einzigartiges ist. Wir sind bestrebt, die Bedürfnisse von medizinischen Fachkräften und ihren Patienten zu verstehen", sagte Gonzalo Mibelli, Präsident von Merz Aesthetics EMEA. "Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Daten und unsere Vision für die Zukunft der medizinischen Ästhetik zu teilen."

Das Programm von Merz Aesthetics umfasst ein gesponsertes Symposium am 28. März von 14:00 bis 16:00 Uhr mit dem Titel "The Evolution of Aesthetics: Foundations, Trends and Future" (Die Entwicklung der Ästhetik: Grundlagen, Trends und Zukunft), das von Dr. Mariana Muniz moderiert wird und Kommentare von Dr. Martina Kerscher, Dr. Kate Goldie, Dr. Jani van Loghem, Dr. Nabil Fakih und Dr. Jonathan Kadouch enthält. Während der Sitzung wird die Expertengruppe aufkommende Trends in der medizinischen Ästhetik aufzeigen und demonstrieren, wie Lösungen für personalisierte Behandlungen maßgeschneidert werden.

Zusätzlich zum Symposium präsentiert Merz Aesthetics sechs Vorträge unter dem Dach von MAX Merz Aesthetics Exchange, die am Stand P1, Ebene 1 stattfinden:

Die Wissenschaft der Verbindung: Nutzung von Synchronie zur Verbesserung der Patientenkommunikation ; Joshua Bernstein, Neuroconsultant; Donnerstag, 27. März; 13:15 Uhr

; Joshua Bernstein, Neuroconsultant; Donnerstag, 27. März; 13:15 Uhr Social Media nutzen: Einblicke von einem führenden Experten ; Dr. Emi Arpa; Donnerstag, 27. März; 13:45 Uhr

; Dr. Emi Arpa; Donnerstag, 27. März; 13:45 Uhr Lippen verschönern: Maßgeschneiderte Techniken basierend auf Alter und Geschlecht ; Dr. Awat Hassan; Donnerstag, 27. März; 16:15 Uhr

; Dr. Awat Hassan; Donnerstag, 27. März; 16:15 Uhr Die Patienten-Journey meistern ; Vanessa Bird, Business-Expertin; Freitag, 28. März; 10:45 Uhr

; Vanessa Bird, Business-Expertin; Freitag, 28. März; 10:45 Uhr Radiesse: Entschlüsseln Sie das Geheimnis eines jugendlich aussehenden und glatteren Dekolletés ; Dr. Rosalia Luketina; Freitag, 28. März; 13:15 Uhr

; Dr. Rosalia Luketina; Freitag, 28. März; 13:15 Uhr Radiesse Biostimulatorisches Gerüst in der regenerativen Ästhetik Nichtklinische Forschung; Dr. Ewelina Kaczuba; Dr. Yoana Dimitrova; Samstag, 29. März; 10:45 Uhr

Während des gesamten Kongresses werden vor Ort zwanzig E-Poster zu sehen sein, die auf der virtuellen E-Poster-Plattform mit detaillierten Abstracts angezeigt werden. Dazu gehören:

Wirksamkeit und Sicherheit von IncobotulinumtoxinA bei der Behandlung von Falten im oberen Gesichtsbereich: Ergebnisse aus zwei randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien der Phase III Tatjana Pavicic, MD, Michael Gold, MD, Martina Kerscher, MD, Vladimir Sudimac, MD, Petra Weissenberger, MD, John Joseph, MD

Langzeitbeständigkeit der Behandlung mit IncobotulinumtoxinA im oberen Gesichtsbereich gemäß der Global Aesthetic Improvement Scale Michael H. Gold, MD; Andy Curry, PhD; Ivanti Galloway; Z. Paul Lorenc M.D., F.A.C.S.

Michael H. Gold, MD; Andy Curry, PhD; Ivanti Galloway; Z. Paul Lorenc M.D., F.A.C.S. Lifting und strukturelle Verbesserung von Hautfüllern mit der kohäsiven polydensifizierten Matrix®-Technologie Pia Vestweber, PhD; Yoana Dimitrova, MSc; Kay Marquardt, PhD; Thomas Hengl, PhD

Pia Vestweber, PhD; Yoana Dimitrova, MSc; Kay Marquardt, PhD; Thomas Hengl, PhD Langfristige Hautverbesserung durch kombinierte MFU-V- und CaHA-Behandlungen Tingsong Lim, MD; Meng Jun Ho, MD

Tingsong Lim, MD; Meng Jun Ho, MD Die kohäsiven polydensifizierten Matrix-Hyaluronsäure-Gele (CPM-HA) zeigen eine biomimetische Gewebeadaptation: Eine integrative Analyse der physiochemischen Eigenschaften Gabriela Casabona, MD; Radovan Vukicevic, PhD; Angela Prager, PhD; Mimi R. Borrelli, MBBS, PhD, MSc

Merz Aesthetics ist ein Unternehmen für medizinische Ästhetik mit einer langen Geschichte, in der es darum geht, Fachkräften im Gesundheitswesen, Patienten und Mitarbeitern zu ermöglichen, jeden Tag mit Selbstvertrauen zu leben. Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, so auszusehen, sich so zu fühlen und so zu leben, wie sie es am besten können wie auch immer sie das definieren. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst klinisch erprobte Injektionsmittel, Geräte und Hautpflegebehandlungen, die auf die Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten sind und hohe Standards in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit erfüllen. Merz Aesthetics ist seit mehr als 115 Jahren in Familienbesitz und dafür bekannt, einzigartige Beziehungen zu Kunden aufzubauen, die sich wie Familienmitglieder fühlen. Der Hauptsitz von Merz Aesthetics befindet sich in Raleigh, North Carolina, USA, und das Unternehmen ist in 90 Ländern weltweit vertreten. Es ist auch Teil der Merz-Gruppe, die 1908 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Weitere Informationen finden Sie unter merzaesthetics.com.

