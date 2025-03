FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.03.2025 - 11.00 am- DEUTSCHE BANK CUTS GESUNDHEITSSEKTOR TO 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS KONSUMGÜTERSEKTOR ('STAPLES') TO 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 85 (95) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BUNZL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3475 (3400) PENCE - DZ BANK CUTS ANGLO AMERICAN FAIR VALUE TO 2700 (2900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 280 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 55 (50) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3350 (3450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 3600 (3650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CAPITA GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 20 (17) PENCE - UBS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 605 (530) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob