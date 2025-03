Der Rohstoffkonzern erreicht bedeutende Meilensteine bei seinen 'Three Giants'-Projekten und sichert Finanzierung für das Crawford-Vorhaben durch strategische Umstrukturierung.

Canadal Nickel Company hat kürzlich bedeutende Fortschritte bei seinen Explorations- und Unternehmensaktivitäten bekannt gegeben. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,65 Euro und verzeichnet einen Tagesrückgang von 2,42 Prozent. Trotz dieses leichten Rückgangs konnte die Aktie in den letzten 30 Tagen ein beachtliches Plus von 24,04 Prozent verbuchen.

Das Unternehmen meldete am 12. März 2025 erfolgreiche Explorationsergebnisse von seinen "Three Giants"-Projekten, wobei bei Mann West die bisher hochgradigste Entdeckung gemacht wurde. Diese Befunde unterstreichen das Bestreben des Unternehmens, seine Ressourcenbasis zu erweitern.

In einem strategischen Schritt zur Erschließung zusätzlicher Werte gab Canadal Nickel am 18. März 2025 die Gründung und den teilweisen Verkauf seiner Tochtergesellschaft RoyaltyCo bekannt. Das Unternehmen erhielt 8 Millionen Dollar in bar und 8,9 Millionen Aktien, während es einen Anteil von 62 Prozent behielt. Diese Transaktion soll finanzielle Flexibilität schaffen und die Wachstumsinitiativen des Unternehmens unterstützen.

Projekt-Fortschritte und Finanzierungspläne

Am 17. März 2025 lieferte Canadal Nickel ein Unternehmens-Update mit Details zu seinen strategischen Initiativen, darunter Fortschritte beim Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide. Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Erlangung notwendiger Genehmigungen und an der Sicherung von Finanzmitteln, um mit dem Bau beginnen zu können. Als Zieldatum wurde Mitte 2025 genannt.

Im September 2024 bekundete Export Development Canada Interesse daran, ein langfristiges Darlehen von bis zu 500 Millionen Dollar zur Unterstützung der Entwicklung des Crawford-Projekts bereitzustellen. Diese finanzielle Unterstützung unterstreicht die strategische Bedeutung des Projekts. Die Aktie notiert derzeit 30,30 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,49 Euro, das am 25. Februar 2025 erreicht wurde, liegt jedoch noch 38,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,05 Euro vom 11. April 2024.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Canadal Nickel kontinuierliche Fortschritte bei seinen Explorations- und Unternehmensaktivitäten macht und sich damit für weiteres Wachstum im Nickelsektor positioniert.

