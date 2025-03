Hamburg (ots) -- Bedeutung von ausgewogener Ernährung gemeinsam stärken- Umfangreiche 360-Grad-Kommunikation und exklusive Sammelaktionen- EDEKA baut vorhandenes Sport-Engagement weiter ausEDEKA wird ab dem 1. April 2025 offizieller Ernährungspartner der Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der führende Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands baut damit sein Sport-Engagement weiter aus. Im Rahmen der Zusammenarbeit sind aufmerksamkeitsstarke Kampagnen, zahlreiche Aktivitäten direkt in den EDEKA-Märkten, Gewinnspiele und exklusive Sammelaktionen geplant. Bereits gestern beim Länderspiel Deutschland gegen Italien wurde die Partnerschaft zum ersten Mal sichtbar.Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG, sagt: "Wir freuen uns sehr, EDEKA als neuen starken Partner der A-Nationalmannschaft der Männer begrüßen zu dürfen. EDEKA und den DFB eint, dass wir jeweils höchste Ansprüche an Qualität und Leistung haben und unserer Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit gerecht werden wollen. Gemeinsam wollen wir so eine erfolgreiche Partnerschaft in den Bereichen Lebensmittel und gesunde Ernährung im Sport in den kommenden Jahren eingehen.""Wir sind stolz, offizieller Ernährungspartner der Männer-Nationalmannschaft des DFB zu werden. Ausgewogene Ernährung und Sport gehören zusammen. Aus diesem Grund engagiert sich EDEKA bereits seit Jahren ganzheitlich sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport. Mit dieser Partnerschaft ergänzen wir unser Engagement um das Aushängeschild der beliebtesten deutschen Sportart", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Anpfiff für ausgewogene ErnährungDas gemeinsame Ziel der Partnerschaft ist es, die Bedeutung von ausgewogener Ernährung sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport zu stärken. Die Partnerschaft wird auf allen EDEKA-Kanälen und in den EDEKA-Märkten reichweitenstark aktiviert. Auch in den Märkten der EDEKA-Vertriebsschienen Marktkauf und trinkgut wird die Partnerschaft sichtbar. In den Turnierjahren mit Welt- und Europameisterschaft kommen zusätzlich exklusive Sammelaktionen dazu.Ausbau des Sport-Engagements von EDEKAEDEKA engagiert sich seit Jahren für den Sport. Neben dem lokalen Sport-Engagement der selbstständigen EDEKA-Kaufleute und dem regionalen der EDEKA-Großhandelsbetriebe ist der EDEKA-Verbund national auch seit Jahren Premium Partner vom Olympia Team Deutschland und begleitet zahlreiche Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Durch die Partnerschaft mit der Männer-Nationalmannschaft des DFB erhält die vielfältige Förderung des Fußballs im EDEKA-Verbund ein nationales Dach, unter dem das vorhandene Engagement im Jugend-, Amateur- und Profifußball weiterentwickelt und sichtbar gemacht werden kann.Über den DFBDer Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Dachorganisation des deutschen Fußballs und vertritt rund sieben Millionen Mitglieder. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation von Meisterschaften und Wettbewerben sowie die Vertretung der Interessen der Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Der DFB fördert den Fußball auf allen Ebenen, von der Breiten- bis zur Spitzensportentwicklung, und setzt sich für Fair Play und soziale Verantwortung ein.Seit 2022 bündelt die DFB GmbH & Co. KG die wirtschaftlichen und digitalen Aktivitäten des DFB, einschließlich der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und des DFB-Pokals. Sie bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. und umfasst die Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie sowie IT & Digitales.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland. 