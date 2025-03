Hannover (ots) -Der Leiter der Auslandsabteilung im Kirchenamt der EKD, Oberkirchenrat Frank Kopania, wird zum neuen Auslandsbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und zum neuen Leiter der Abteilung "Ökumene und Auslandsarbeit" des Kirchenamtes der EKD berufen. Er wird gleichzeitig von Bischöfin Petra Bosse-Huber das Amt eines theologischen Vizepräsidenten im Kirchenamt der EKD und damit die Leitung des Amtsbereiches der Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) übernehmen.Diese Berufung des Rates der EKD erfolgt unter Mitwirkung des Präsidiums der UEK und der Kirchenkonferenz der EKD. Frank Kopania folgt am 1. Juli 2025 Petra Bosse-Huber im Amt, die mit Ablauf des 30. Juni in den Ruhestand geht.Die Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs freut sich über diese Entscheidung und erklärt: "Wie schön, dass mit Frank Kopania eine ökumenisch und kirchenpolitisch erfahrene Person in Zukunft diese wichtigen Arbeitsfelder in EKD und UEK mitgestalten und verantworten wird. Ich wünsche ihm dazu Gottes reichen Segen!"Frank Kopania wurde 1966 in Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) geboren und wuchs im Raum Gießen in Oberhessen auf. Nach dem Studium der Ev. Theologie, Philosophie und Politikwissenschaft absolvierte er beide theologischen Examina in der Ev. Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Frank Kopania war von 1998 bis 2008 Pfarrer in Frohnhausen (Eder). Von 2008 bis 2013 war er Auslandspfarrer der EKD in der deutsch-amerikanischen Gemeinde an der St. Mark's Lutheran Church in Miami (Florida).2013 wurde Frank Kopania von der Kirchenleitung der Ev. Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zum Personalreferenten für den Pfarrdienst in die Kirchenverwaltung der EKHN in Darmstadt berufen. Der Rat der EKD berief Kopania 2018 zum Leiter der Abteilung Auslandsarbeit im Kirchenamt der EKD.Von 2011 bis 2013 war Frank Kopania Präsident der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Konferenz in Nordamerika (DELKINA). Von 2018 bis 2024 war Kopania stellvertretendes Ratsmitglied der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) mit Sitz in Wien und gleichzeitig Mitglied des Governing Boards der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) mit Sitz in Brüssel. Auf der Generalversammlung der KEK in Tallinn im Jahre 2024 wurde er als Vizepräsident in das dreiköpfige Präsidium der KEK gewählt. Seit 2019 ist Frank Kopania für die EKD Mitglied im Rundfunkrat der Deutschen Welle (DW) und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Akademie der DW."Als Christinnen und Christen in der globalen ökumenischen Gemeinschaft sind wir aufgerufen, unsere Stimme zu erheben für Religions- und Meinungsfreiheit, für die Achtung der Menschenrechte und für das Bewusstmachen der fatalen Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur. Aus unserer christlichen Grundüberzeugung heraus gilt es, den bedingungslosen Respekt vor den Flüchtenden und Fremden umso deutlicher zu artikulieren. An diesen anspruchsvollen Aufgaben als EKD in unseren weltweiten ökumenischen Beziehungen mitzuwirken, ist mir ein Herzensanliegen", sagt der 58-jährige Theologe heute in Hannover.Hannover, 24. März 2025Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5997548