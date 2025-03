Baden-Baden (ots) -Unter Fahrradkurieren in Ludwigshafen: "Tatort - Avanti" im DrehVerdeckte Ermittlungen im neuesten Lena-Odenthal-Tatort / Franziska Margarete Hoenisch inszeniert Drehbuch von Stefan DähnertEin Fahrradkurier wird von einem Lieferwagen überrollt. Es könnte ein tödlicher Unfall in dem auf städtischen Straßen tobenden Kampf um Vorrang sein. Doch Lena Odenthal und Johanna Stern vermuten, dass Absicht dahintersteckt - und nehmen Ermittlungen auf. Stefan Dähnert schrieb das Drehbuch zum 83. Lena-Odenthal-Tatort mit dem Arbeitstitel "Tatort - Avanti", der zurzeit in der Regie von Franziska Margarete Hoenisch gedreht wird. Ulrike Folkerts, Lisa Bitter, Davina Chanel Fox und Johannes Scheidweiler stehen als Ermittlungsteam vor der Kamera sowie Kailas Mahadevan als Gerichtsmediziner. Zum großen Ensemble gehören außerdem u. a. Antje Traue, Camill Jammal, Leonard Kunz, Ali Reza Ahmadi, Rabea Lüthi, Robert Stadlober und Bernd Hölscher.Kuriere unter DruckJohanna Stern schaltet nicht sofort, als Fahrradkurier Marc Weinert abends im Polizeipräsidium auftaucht und eine Selbstanzeige machen will. Marc haut abrupt wieder ab - und wird vor dem Gebäude von einem Lieferwagen überfahren. Johanna, von seinem Tod erschüttert, und Lena Odenthal vermuten Vorsatz, zumal der Transporter verschwunden und der Fahrer nicht zu ermitteln ist. Marcs Kolleg:innen beim Kurierdienst Velopunks begnügen sich mit der Unfallthese. Die Firma ist aus einem selbstverwalteten Projekt hervorgegangen, versucht sich mit internem Zusammenhalt, Unabhängigkeit nach außen und jeder Menge Selbstausbeutung am Markt zu behaupten. Um herauszufinden, wie der Fall mit den Velopunks zusammenhängt, nutzt Johanna spontan einen günstigen Augenblick und lässt sich als Fahrerin anheuern. Keineswegs zu Lenas Freude, die den verdeckten Einsatz trotzdem deckt, unterstützt von den Kolleg:innen Mara und Nico. Während Johanna sich im wahrsten Sinn des Wortes für die Ermittlung abstrampelt, versuchen die drei mit viel Improvisation, Johanna vor Entdeckung zu schützen.Das TeamDer "Tatort - Avanti" (AT) ist eine Produktion des SWR. Producer ist Grischa Sautter. Kamera Eva Maschke, Schnitt Saskia Metten, Szenenbild Söhnke Noé, Kostümbild Christin-Marlen Freyler, Besetzung Andrea Rodriguez, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Nils Reinhardt. Gedreht wird bis Mitte April in Ludwigshafen, Karlsruhe und Baden-Baden, der Ausstrahlungstermin ist offen.Weitere Informationen unter: http://swr.li/tatort-avantiDrehstartfotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5997618