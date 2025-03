München (ots) -Big Brother läutet die zweite Halbzeit der Staffel ein. Das Bergfest beginnt für die Reality-WG am vergangenen Freitag zunächst mit einem Überraschungs-Einzug: Ex-Bewohnerin Tanja (Spitzname "Taube", 56, Hildesheim) aus der Vorjahresstaffel ist zurück und erhält eine zweite Chance, nachdem sie 2024 aus familiären Gründen frühzeitig den Container verlässt. Mit Tanja zieht die letzte Nachrückerin ein, damit sind die Bewohner:innen von "Big Brother" 2025 komplett. Wer von ihnen wird den Container nach 50 Tagen als Siegerin oder Sieger verlassen? Wer nutzt die Chance, als Reality-Star durchzustarten? Außerdem ruft Big Brother heute Abend die Horrorwoche aus ...Nominierungs-Tränen und ein Wäsche-Drama am WochenendeDie beiden "Big Brother"-Legenden Ulf (60, Dormagen) und Marcel (40, Köthen), sowie Iris (28, Berlin) und Corinna (35, gebürtig aus Österreich) stehen seit Freitag auf der Nominierungsliste. Vor allem Corinna hadert mit ihrem Schicksal: Sie kann nicht verstehen, warum ausgerechnet Kuschelpartnerin Iris sie auf die Exit-Liste gesetzt hat. Sie stellt Iris zur Rede: "Ich habe damit gerechnet, nominiert zu werden, aber von dir tut es mir weh." Iris hingegen wünscht anderen den Sieg einfach mehr: "Sie können sich einen Traum erfüllen mit diesem Geld." Es fließen Tränen.Andriana (21, Offenbach) ärgert sich: Jemand hat die Waschmaschine falsch befüllt, nun räumt sie alles wieder aus und findet mit Promi-Gast Gina-Lisa Lohfink die Schuldige im Wohnbereich: "Ich habe deine roten Sachen rausgenommen, das färbt doch ab." Gina-Lisa winkt ab: "Da färbt gar nix ab. Aber egal." Im Sprechzimmer macht der Promi-Gast ihrem Ärger über Andriana Luft: "Sie sieht immer schlecht gelaunt aus und hat manchmal einfach eine schlechte Aura an sich. Sei doch einfach fröhlich!" Auch bei Julia beschwert sich Gina-Lisa: "Wenn das mein Kind wäre, würde ich ihr sagen: Sei mal ein bisschen netter. Die hat keine Erziehung."Nächster Exit und Big Brother startet die HorrorwocheFür wen ist der Traum vom "Big Brother"-Sieg zu Ende? Ulf, Marcel, Iris und Corinna sind nominiert; wen wollen die Zuschauer:innen weiterhin im Container sehen? Heute Abend fällt im 24-Stunden-Livestream auf Joyn und bei "Big Brother - Die Show" ab 19:15 Uhr live auf sixx die Entscheidung über den nächsten Auszug.Die Horrorwoche bei "Big Brother": Im Grusel-Container warten auf die Bewohner:innen in den kommenden Tagen schaurige Überraschungen. Noch am heutigen Montagabend müssen sie direkt nach dem Exit offen untereinander sechs neue Personen bestimmen, die auf der nächsten Nominierungsliste landen. Ab Dienstag erwarten die Bewohnerinnen und Bewohner schaurige Neuigkeiten: Big Brother konfrontiert sie über den Fernseher im Wohnbereich immer wieder mit Videobeweisen ihrer Regelverstöße der ersten 25 Tage und greift mit Bestrafungen durch. Eine weitere Bestrafung haben sich die Bewohner:innen selbst "erarbeitet", denn für die nicht bestandene Aufgabe der Woche liefert Big Brother diese Woche lediglich Kohl zum Essen in den Container.Janine Pink zieht am Dienstag bei "Big Brother" einSo sehen Siegerinnen aus: Reality-Star Janine Pink gewinnt 2019 "Promi Big Brother" und wird sich jetzt persönlich von den Reality-Qualitäten der Bewohnerinnen und Bewohner überzeugen. Sie zieht am Dienstag, 25. März, live ab 19:15 Uhr im 24/7-Stream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" auf sixx für diese Woche als Promi-Gast ein.Neben ihrer guten Laune bringt Janine Pink auch großen Einfluss auf den bevorstehenden Exit mit. Janine teilt die sechs Nominierten in zwei Teams ein, die bei der Aufgabe der Woche gegeneinander antreten müssen. Das Siegerteam wird von der Exit-Liste gestrichen. Über Sieg oder Niederlage der Aufgabe entscheiden dieses Mal die Zuschauerinnen und Zuschauer über die Joyn-App.Live und rund um die Uhr: Alles auf Joyn und auf sixxDie Zuschauerinnen und Zuschauer können das Geschehen im Container rund um die Uhr im "Big Brother - 24 Stunden Livestream" auf Joyn verfolgen. Am heutigen Montag (24. März) moderieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel "Big Brother - Die Show" (19:15 Uhr live auf sixx), ab Dienstag begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Schropp alle Promis und Exits auf ihrem Sofa im Studio. Die "Big Brother"-Tageszusammenfassungen können montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos auf Joyn gestreamt werden.Informationen zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und alles zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother."Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live auf Joyn"Big Brother"-Tageszusammenfassungen - montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Big Brother - Die Show" - montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixxHashtag zur Sendung: BigBrotherDE