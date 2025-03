Mit einem neuen, optimierten Rahmen ermöglicht das Programm den Partnern, ihr Serviceangebot zu verbessern und neue Wachstumschancen auf dem Markt für digitale Arbeitsbereiche zu nutzen

Omnissa, ein führendes Unternehmen für digitale Arbeitsplattformen, stellte heute das Omnissa-Partnerprogramm vor, ein neu konzipiertes Programm, das das Wachstum der Partner beschleunigen, einen klaren Weg zum Erfolg bieten und die Zusammenarbeit mit Omnissa erleichtern soll. Im Rahmen seiner Entwicklung zu einem unabhängigen Unternehmen hat Omnissa das Programm mit direktem Partner-Input entwickelt und bietet ein vereinfachtes dreistufiges System, einen klaren leistungsbasierten Fortschrittsrahmen, verbesserte Anreize und Belohnungen sowie eine robuste Befähigung, die speziell auf die Geschäftsmodelle der Partner zugeschnitten ist.

"Omnissa baut ein Partner-Ökosystem auf, das das Wachstum der Partner fördert und die Innovationsmöglichkeiten mit unseren gemeinsamen Kunden erweitert", sagte Kevin Norlin, Leiter der Einnahmen und Senior Vice President of Global Sales bei Omnissa. "Seitdem wir ein unabhängiges Unternehmen sind, sind unsere Partner begeistert von der Möglichkeit, mit Omnissa zu wachsen. Dieser neue Rahmen bietet Partnern mehr Möglichkeiten, sich auf dem Markt zu differenzieren, die Rentabilität zu steigern und Kunden dabei zu helfen, die Vision eines autonomen Arbeitsbereichs zu verwirklichen, der intelligent, nahtlos und sicher ist."

Das Omnissa-Partnerprogramm erleichtert es Partnern, sich zu engagieren, Innovationen zu entwickeln und ihr Geschäft mit digitalen Arbeitsplatzlösungen zu skalieren. Das Programm beseitigt unnötige Anforderungen und bietet einen optimierten Rahmen, der ausschließlich darauf ausgerichtet ist, den Erfolg der Partner in digitalen Arbeitsbereichen zu fördern. Mit gezielten Schulungen und Ressourcen können Partner ihren Kunden einen dauerhaften Mehrwert bieten. Zu den wichtigsten Merkmalen des Programms gehören:

Optimierte Partnerstufen Die Programmstruktur ist einfach gestaltet und umfasst drei Stufen Platin, Gold und Silber -, die es den Partnern erleichtern, ihre Fortschritte zu verfolgen und auf wichtige Vorteile zuzugreifen.

Drei vereinfachte Geschäftsmodelle Reseller, Service Provider und Technologiepartner bieten mehr Flexibilität, um Kundenbedürfnisse und Geschäftsstrategien zu unterstützen.

Umfassende Anreize und Vorteile Partner profitieren von einer ganzen Reihe finanzieller Anreize mit Margensteigerungen im Vorfeld sowie Zugang zu gemeinsamen Kundenteams und Schulungsgeldern.

Punktebasiertes Belohnungssystem Es gibt ein einheitliches Punktesystem, um Partnern für ihre Leistungen bei Transaktionen und der Bereitstellung von Dienstleistungen Anerkennung auszusprechen und sie zu belohnen und einen ausgewogenen Ansatz für den Aufbau ihres Geschäfts zu unterstützen.

Gezielte Schulungen und Zertifizierungen für Workspace ONE und Horizon Schulungen und Zertifizierungen wurden auf die Geschäftsmodelle der Partner und die Kernprodukte von Omnissa zugeschnitten und vermitteln den Partnern das nötige Fachwissen, um neue Geschäfte abzuschließen und das Serviceangebot zu erweitern.

Ein intuitives Dashboard In Kürze wird ein intuitives Dashboard Echtzeit-Einblicke in die Programmleistung bieten und den Partnern dabei helfen, Fortschritte zu verfolgen und Chancen in ihrem gesamten Omnissa-Geschäft zu maximieren.

"Die Offenheit und der Umfang der Omnissa-Plattform verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil, da wir so die gesamte Bandbreite der Anforderungen unserer Kunden an den digitalen Arbeitsplatz unterstützen und unser Geschäft effizienter skalieren können", so Brian Campbell, Vice President of Digital Experience bei CDW. "Mit dem aktualisierten Omnissa-Partnerprogramm hat CDW nun einen klaren Weg vor sich und kann sich auf Wachstum, Skalierung und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden konzentrieren."

Über Omnissa

Omnissa ist das führende Unternehmen für digitale Arbeitsplattformen und ermöglicht es den dynamischen Arbeitskräften der Welt, von überall aus ihr Bestes zu geben. Die KI-gesteuerte digitale Arbeitsplatzplattform des Unternehmens unterstützt Organisationen und ihre Mitarbeiter dabei, einen exponentiellen Geschäftswert zu erschließen. Omnissa ist ein privat geführtes Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern und einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte in der Definition digitaler Arbeitsbereiche, dem 26.000 Kunden weltweit vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.omnissa.com.

