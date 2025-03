Berlin (ots) -Deutschland wird zum Zentrum einer echten Immobilien-Revolution: Mit keymatch.ai bringt Gründer David Gramzow die weltweit erste KI-basierte Immobiliensuchmaschine auf den Markt, die nicht nur die Art und Weise, wie Menschen Immobilien suchen, radikal verändert, sondern auch die passende Finanzierung integriert.Statt mühsamer Recherchen auf zahllosen Plattformen durchforstet keymatch.ai bis zu 99 % aller Onlineangebote und bietet Nutzern Zugang zu über 1,5 Millionen Immobilien zum Kaufen oder Mieten. Doch das ist erst der Anfang: Kaufinteressenten erhalten in Echtzeit maßgeschneiderte Baufinanzierungsangebote - individuell, schnell und komplett automatisiert.Ein Komplettansatz für die ImmobiliensucheDie Plattform vereinfacht die Immobiliensuche nicht nur durch ein benutzerfreundliches Interface, sondern integriert auch clevere Finanzierungslösungen direkt in den Suchprozess. Nutzer, die ein passendes Objekt finden, bekommen umgehend personalisierte Finanzierungsvorschläge angezeigt, basierend auf tagesaktuellen Zinsen und individuellen Bedürfnissen. Für Mietinteressenten bietet keymatch.ai eine unübertroffene Präzision bei der Zusammenstellung von Angeboten aus über 2000 Onlineportalen, Maklerseiten und Tageszeitungen."keymatch.ai macht den Immobilienmarkt transparenter und effizienter. Egal, ob Mieten oder Kaufen - unsere KI liefert die passenden Angebote und Finanzierungsmöglichkeiten in einem Schritt", erklärt David Gramzow, Gründer von keymatch.ai.KI-basierte FinanzierungslösungenDie Plattform geht weit über eine klassische Suchmaschine hinaus: Dank modernster Algorithmen analysiert sie die finanzielle Situation der Nutzer und erstellt individuelle Finanzierungsvorschläge. Funktionen wie Budgetberechnung, Zinsvergleich und tagesaktuelle Konditionen machen die Baufinanzierung transparent, benutzerfreundlich und einfach.Immobiliensuche 2.0 - Dank Künstlicher IntelligenzMit mehr als 1,5 Millionen Angeboten aus ganz Deutschland bietet keymatch.ai eine völlig neue Art der Immobiliensuche. Die KI identifiziert schnell die besten Angebote, basierend auf Budget, Präferenzen und Wunschregionen - schneller und präziser als jede herkömmliche Suche.Die Vorteile auf einen Blick:- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Plattform für eine einfache und effiziente Immobiliensuche.- Zeitersparnis: Reduziert den Suchaufwand um bis zu 90 %.- Vielfalt: Zugriff auf 99 % aller Onlineangebote und Zeitungen.- Finanzierungsintegration: Passende Baufinanzierung direkt zum Immobilienangebot.Kontakt:David GramzowMobil: 0176 834 12 806E-Mail: david@david-gramzow.deWebsite: www.keymatch.aiApp: https://app.keymatch.ai/Original-Content von: keymatch.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179082/5997890