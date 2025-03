Byondis B.V., ein unabhängiges biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative zielgerichtete Medikamente für Krebspatienten entwickelt, gibt die Ernennung von Christoph Korpus, PhD, MBA, zum Chief Business Officer (CBO) bekannt. Herr Korpus bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche in Byondis ein.

Christoph Korpus, PhD, MBA, Chief Business Officer, Byondis

"Christoph wird eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Pipeline neuartiger Antikörperkonjugate und monoklonaler antikörperbasierter Therapeutika in der klinischen Entwicklung spielen und die Geschäftsentwicklungsbemühungen von Byondis leiten", sagte der Gründer und CEO von Byondis, PhD Jacques Lemmens. "Mit seiner starken strategischen Führungskompetenz, seiner umfassenden Erfahrung in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Partnern und im Aufbau von Allianzen sowie seinem Hintergrund in der Entwicklung von Krebsmedikamenten wird Christoph eine wertvolle Ergänzung unseres Führungsteams sein."

"Ich freue mich darauf, meine Erfahrung bei Byondis einzubringen und mich einem so innovativen Unternehmen anzuschließen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Patienten Hoffnung zu geben. Ich glaube, dass Byondis mit seinen vollständig integrierten Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten einzigartig positioniert ist, um eine neue Generation von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) und antikörperbasierten Therapien für Krebspatienten zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich darauf, zum Fortschritt und Wachstum des Unternehmens beizutragen", sagte Christoph Korpus, CBO, Byondis.

Vor seinem Eintritt bei Byondis war Herr Korpus Director of Global Business Development and Licensing Oncology bei Merck KGaA in Darmstadt, Deutschland, wo er Partnering-Strategien entwickelte und Verhandlungsteams für mehrere Onkologie-Transaktionen leitete. In früheren Positionen im Unternehmen trieb er unternehmensübergreifende Innovationen voran, indem er globale Handels- und Entwicklungsallianzen leitete. Herr Korpus begann seine Karriere als Apotheker, nachdem er sein Pharmaziestudium an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main abgeschlossen und an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der University of Connecticut seinen PhD erworben hatte. Er hat außerdem einen MBA von der Kellogg School of Management der Northwestern University und der WHU-Otto Beisheim School of Management.

Über Byondis

Byondis ist ein unabhängiges, voll integriertes biopharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das innovative zielgerichtete Medikamente gegen Krebs entwickelt, um das Leben von Patienten zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt neue biologische Einheiten (NBEs) mit Schwerpunkt auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und antikörperbasierten Therapeutika.

Das breite Entwicklungsportfolio von Byondis umfasst präklinische und frühe klinische Programme. Die Produktkandidaten vereinen Byondis' Fachwissen in den Bereichen Linker-Drug-Technologie (LD), Antikörper-Wirkstoff-Konjugation, gezielte zytotoxische Therapie, Immunologie und Entwicklung monoklonaler Antikörper (mAb). Byondis' Expertise deckt die gesamte präklinische Forschung und Entwicklung ab, von der frühen Leitstrukturfindung bis hin zur Produktion klinischer Chargen der ausgewählten Produktkandidaten, die alle im eigenen Haus durchgeführt werden.

Das Unternehmen beschäftigt in seinen hochmodernen F&E- und GMP-Produktionsanlagen in Nijmegen, Niederlande, ein engagiertes Team von mehr als 300 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.byondis.com.

