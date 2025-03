Shantou, China, 24 März 2025 (ots/PRNewswire) -Vom 18. bis 20. März 2025 wurde die 4. Chaoshan Textile and Garment Exhibition (CTGE) erfolgreich im Shantou International Convention and Exhibition Center abgehalten. Unter dem Motto "Back to Chaoshan" erstreckte sich die Ausstellung über eine Fläche von 130.000 Quadratmetern und umfasste 12 große Ausstellungsbereiche und 16 Ausstellungshallen. Insgesamt nahmen 1.026 Aussteller teil, die über 121.000 Fachbesucher anzogen und einen neuen Rekord für die Größe der Veranstaltung aufstellten. Die Veranstaltung präsentierte 17 große inländische Textil- und Bekleidungsindustrie-Cluster, die die gesamte Lieferkette abdecken, einschließlich Unterwäsche, Hausbekleidung sowie Stoffe und Accessoires. Internationale Käufer und grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen aus über 40 Ländern, darunter die USA, Russland und die Türkei, kamen zusammen, um die Internationalisierung weiter voranzutreiben.Die Veranstaltung umfasste über 20 Modenschauen, mehr als 50 Markeneinführungsveranstaltungen, fünf große thematische Foren, drei Produkt-Matchmaking-Sitzungen sowie den dritten "Red-headed Boat Cup"-Designwettbewerb und die Preisverleihung des "Red-headed Boat"-Textil- und Bekleidungsindustriepreises. Zu den weiteren Aktivitäten gehörten die erste Shantou International Intimate Garment Fashion Week, die China Home Fashion Culture Week und das China Underwear Culture Festival. Diese Veranstaltungen verbanden Mode mit urbaner Kultur und präsentierten neue Designs und Trends. Die Veranstaltung stellte das innovative Modell "Erst Ausstellung, dann Fabrik und dann Kombination aus Ausstellung und Übertragung" vor, bei dem über 100 Influencer für Live-Streaming zusammenarbeiteten. Allein die Live-Streaming-Session für Dessous erzielte einen Gross-Media-Value von über 100 Millionen Yuan. Führende E-Commerce-Plattformen wie Tmall, TikTok und SHEIN versammelten sich auf der "E-Commerce Platform Matching Street", um die Strategie "Buy Global, Sell Global" zu fördern und der Branche neuen Schwung zu verleihen.Die diesjährige Ausstellung erreichte einen doppelten Durchbruch in Bezug auf Umfang und Niveau und stellte die globale Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Textil- und Bekleidungsindustrie unter Beweis. Sie hat einen Maßstab für die Erholung und Modernisierung der Branche gesetzt. Die 5. Ausgabe der Veranstaltung wird im Jahr 2026 eine neue Reise antreten.Kontakt:ctge@ctge.net View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-4-chaoshan-textile-and-garment-exhibition-wurde-erfolgreich-abgeschlossen-302409584.htmlOriginal-Content von: CTGE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179085/5997928