Der Greenback setzte seine Erholung auf zweiwöchige Höchststände nahe 104,40 fort, nachdem am Wochenende Schlagzeilen über Zölle aufkamen, während die Bedenken über eine mögliche US-Abkühlung sich etwas gemildert zu haben scheinen.Hier ist, was Sie am Dienstag, den 25. März, wissen müssen: Der US-Dollar-Index (DXY) verzeichnete seinen vierten aufeinanderfolgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...