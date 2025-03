Medizintechnikunternehmen verzeichnet Umsatzwachstum trotz Kursschwäche und erweitert internationale Präsenz durch neue Zulassungen in Europa und Australien

Beyond Air verzeichnete im gestrigen Handel einen Schlusskurs von 0,27 €, wobei die Aktie über die letzten sieben Tage einen Anstieg von 3,88% verbuchen konnte. Im Jahresvergleich zeigt sich jedoch ein dramatischer Wertverlust von 82,93%, während seit Jahresbeginn bereits ein Minus von 22,54% zu Buche steht.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2024 endete, meldete Beyond Air einen Umsatz von 1,1 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 175% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen erweiterte seine Präsenz in den USA um sechs neue Krankenhausinstallationen und sicherte sich Vertriebspartnerschaften im Nahen Osten. Die Betriebskosten wurden deutlich gesenkt - die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sanken von 6,8 Millionen auf 3,0 Millionen Dollar, während die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten von 9,8 Millionen auf 7,7 Millionen Dollar reduziert wurden. Die Barmittel und Äquivalente beliefen sich auf 10,9 Millionen Dollar bei einer Gesamtverschuldung von 11,8 Millionen Dollar.

Regulatorische Genehmigungen und globale Expansion

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beyond Air ?

Beyond Air erhielt die europäische CE-Kennzeichnung für sein LungFit® PH-System, was die Vermarktung in der EU und anderen Regionen ermöglicht, die die CE-Zertifizierung anerkennen. Das Unternehmen erhielt zudem eine Marktzulassung in Australien und plant, mit Lieferungen über seinen Partner Getz Healthcare zu beginnen.

Die jüngsten Erfolge bei regulatorischen Genehmigungen stehen im starken Kontrast zur Kursentwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 0,27 € notiert die Aktie 83,27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,60 €, das am 27. März 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist auch der große Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt, der bei 0,74 € liegt und damit auf einen langfristigen Abwärtstrend hindeutet.

Insideraktivitäten und zukünftige Pläne

Im vergangenen Jahr haben mehrere Unternehmensinsider ihre Beteiligungen an Beyond Air erhöht, wobei sich die Insiderkäufe auf insgesamt rund 1,6 Millionen Dollar beliefen. Besonders erwähnenswert ist der Erwerb von 77.775 Aktien durch den CEO im Dezember 2024 sowie der signifikante Aktienkauf eines unabhängigen Direktors, was Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens signalisiert.

Beyond Air plant, am 13. Januar 2025 am Lytham Partners 2025 Investor Healthcare Summit teilzunehmen, wo CEO Steve Lisi präsentieren und Einzelgespräche mit Investoren führen wird. Diese Investorenveranstaltung könnte angesichts der hohen Volatilität der Aktie, die über 30 Tage annualisiert bei 78,64% liegt, von besonderem Interesse sein. Trotz des massiven Kursrückgangs in den letzten 12 Monaten deuten das positive 7-Tage-Momentum und der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 16,52% möglicherweise auf eine kurzfristige Stabilisierungsphase hin.

Anzeige

Beyond Air-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beyond Air-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Beyond Air-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beyond Air-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beyond Air: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...