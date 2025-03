Die Flughafen Zürich AG, Betreiber des wichtigsten Verkehrsdrehkreuzes der Schweiz mit über 190 Direktverbindungen weltweit, steht aktuell im Blickfeld von Investoren und Marktbeobachtern. Die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,45 sowie ein Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 10,51. Der Cashflow pro Aktie beläuft sich auf 20,71 CHF.

In einer bedeutenden Entwicklung hat die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ihr Kreditrating für die Flughafen Zürich AG bestätigt, jedoch den Ausblick von "positiv" auf "stabil" herabgestuft. Dieser Schritt begründet sich durch die erhöhten Investitionen des Unternehmens, insbesondere in den Ausbau des Flughafens Noida International in Indien, sowie durch Änderungen in der Dividendenpolitik. Ab 2025 plant das Unternehmen, 50% des bereinigten Gewinns als Dividende auszuschütten, mit der Option auf weitere 25% bei niedrigem Schuldenstand.

Betriebliche Herausforderungen und Kapazitätsanpassungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Flughafen Zuerich ?

Eine weitere relevante Entwicklung betrifft die angekündigte Reduzierung der Anflugkapazität durch die schweizerische Flugsicherung Skyguide. Ab dem 21. März 2025 wird die Kapazität um 20% verringert, was zu Verspätungen und Änderungen im Flugplan am Zürcher Flughafen führen könnte. Diese Maßnahme birgt das Potenzial, sich negativ auf das Passagieraufkommen und folglich auf die finanziellen Ergebnisse der Flughafen Zürich AG auszuwirken.

Analysteneinschätzungen und Kursziele

Die Meinungen der Marktexperten zur Flughafen Zürich Aktie sind gemischt, jedoch tendenziell positiv. Von insgesamt 14 Analysten empfehlen 7 die Aktie zum Kauf, während 3 zum Verkauf und 4 zur Neutralität raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 231,07 CHF, wobei die Schätzungen zwischen 181,00 CHF und 270,00 CHF variieren.

Trotz der bevorstehenden Herausforderungen durch erhöhte Investitionen und betriebliche Anpassungen, die das Passagieraufkommen beeinflussen könnten, bleibt die Flughafen Zürich AG mit ihrer stabilen finanziellen Bewertung und überwiegend positiven Analysteneinstufungen ein bedeutender Akteur im internationalen Luftverkehrsmarkt.

Anzeige

Flughafen Zuerich-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Flughafen Zuerich-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Flughafen Zuerich-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Flughafen Zuerich-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Flughafen Zuerich: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...