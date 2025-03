Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 6. April 2025, 9.03 Uhr37°LebenUns trennen Generationen: Ziemlich alte FreundeJahrzehnte liegen zwischen ihnen - aber von Generationskonflikt keine Spur. Ihre Freundschaft ist eng, nah und vertrauensvoll. Wie funktioniert das? Und was geben sie einander?Miriams (36) Pferde brechen aus und landen auf Belindas (63) Weide. Ein Zufall und der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Die Liebe zu den Pferden verbindet, Abenteuerlust, aber auch die gegenseitige Hilfe auf ihren Höfen und bei der Erziehung der Kinder.Auch Caroline (32) und Elisabeth (82) lernen sich zufällig kennen, beim Rikscha fahren. Beide kennen das Gefühl von Einsamkeit in ihrem Leben. Es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Ein absolutes Match trotz unterschiedlicher Lebenswelten und trotz des großen Altersunterschieds."37°Leben: Uns trennen Generationen - Ziemlich alte Freunde" ist zusammen mit der ersten Folge "Alte Väter - junge Kinder" ab dem 28. März 2025, 8.00 Uhr in Web und App des ZDF verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5998005