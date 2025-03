DJ HSBC erwägt Auslagerung von Teilen des Anleihe-Handels - Agentur

DOW JONES--HSBC erwägt einem Agenturbericht zufolge die Auslagerung von Teilen des Handels mit festverzinslichen Wertpapieren, um Kosten zu sparen. Die in London und Hongkong börsennotierte Bank könnte Bloomberg zufolge dadurch IT-Kosten in Millionen-Dollar-Höhe einsparen. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium, und es sei nicht sicher, ob eine Transaktion zustande kommt. HSBC hat eine Stellungnahme Bloomberg gegenüber abgelehnt. Bloomberg beruft sich bei dem Bericht auf namentlich nicht genannte Quellen.

March 25, 2025

