Zürich - Am Devisenmarkt gab es in der Nacht auf Dienstag keine grossen Bewegungen. Der Euro hat sich gegenüber dem Franken auf 0,9537 von 0,9543 eine Spur abgeschwächt. Der US-Dollar tritt bei 0,8832 Franken praktisch an Ort. Gegenüber dem Dollar hat die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,0797 von 1,0807 ebenfalls nur ganz wenig an Terrain eingebüsst. Allerdings wurde sie am Vortag um die Mittagszeit noch nahe bei 1,0850 gehandelt. Ausser den ...

