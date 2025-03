Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leicht höheren Kursen in die Sitzung gestartet. Nach zwei Verlusttagen in Folge scheint damit die leichte Korrektur bereits wieder gestoppt. Im Gegensatz zum Vortag bewegen sich dabei die defensiven Schwergewichte wieder nach oben. Der Leitindex SMI verteidigt so die Marke von 13'000 relativ locker. Neben der - abflauenden - Berichtssaison steht erneut die Zollpolitik der USA im Vordergrund. ...

