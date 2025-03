Wismar (ots) -Wie genau das Studieren neben dem Beruf funktioniert und warum gerade ein Onlinestudium eine gute Wahl ist, die Karriere anzuschieben - das erklären die WINGS-Studienberater:innen an den Fernstudien Infotagen vom 1. bis 10. April. Deutschlands beliebtester Fernstudienanbieter, lädt Abiturient:innen und Berufstätige ein, sich in 50 Live-Events die vielfältigen Online-, Fernstudienangebote und Weiterbildungen anzuschauen.Wismar, 25.3.2025 - Sich berufsbegleitend weiterzubilden bedeutet nicht nur Bücher wälzen, Vorlesungen hören und Spezialist:in für ein bestimmtes Fachgebiet zu werden. Es ist auch die Chance, spannende Kontakte zu knüpfen, die später zu wichtigen Business-Partnern oder Freunden werden. Gerade ein Online- oder Fernstudium hat hier viel Potenzial, denn die Studierenden kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen und bringen vielfältige Impulse mit. Oft entsteht bereits während des Studiums - oder einer Weiterbildung - ein Netzwerk, das hilft, die Karriere weiter anzuschieben.Doch welches der vielen Weiterbildungsangebote passt überhaupt zu den eigenen Interessen und welche neuen Karrierechancen ergeben sich mit dem staatlichen Hochschulabschluss oder -zertifikat? Diese Fragen klären die Berater:innen von WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, bei den Fernstudien Infotagen im April. "Die Veranstaltungen sind eine super Möglichkeit, viel über konkrete Inhalte und die Organisation des Onlinestudiums oder einer Weiterbildung zu erfahren. Hier treffen die Interessierten via Zoom schon auf ihre Dozent:innen und können in den Austausch gehen", sagt Claudia Gasch, Studienberaterin bei WINGS. "Wir gehen immer in einen regen Austausch mit den Teilnehmenden. Die meisten berichten uns im Anschluss, wie wertvoll die Einblicke bei der Infoveranstaltung waren."Wer erfahren möchte, wie es möglich wird, seine beruflichen Ziele durch Weiterbildung oder einen staatlichen Hochschulabschluss zu erreichen, der kann sich ab sofort für die Fernstudien Infotage bei WINGS anmelden. Alle Infos und die Veranstaltungstermine finden Interessierte unter: wings.de/infotage (https://www.wings.hs-wismar.de/de/infotage)Pressekontakt:WINGS-Fernstudium | Pressesprecher André Senechal | +49 3841 753-7471 | a.senechal@wings.hs-wismar.deOriginal-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/5998114