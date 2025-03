Berlin (ots) -Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hat die Absetzung und Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu deutlich kritisiert.Im rbb24 Inforadio sagte Röttgen am Dienstagmorgen, es handele sich um die bislang "schwerwiegendste Abkehr von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", die es in der Türkei je gegeben habe. Imamoglu sitze im Gefängnis, weil er für das Präsidentschaftsamt kandidieren wolle.Röttgen betonte aber auch, dass die Türkei ein wichtiger Partner bei Migration und Verteidigung sei. Die kommende Bundesregierung müsse Druck auf Staatschef Recep Tayyip Erdogan ausüben: "Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, dass die Türkei und Präsident Erdogan zu den Grundprinzipien von Demokratie und Rechtsstaat zurückkehrt. Wir haben intensive wirtschaftliche Beziehungen, die auch für die Türkei ganz wichtig sind."Röttgen sagte weiter, dass die Gespräche vor allem hinter den Kulissen geführt werden: "Es muss nachdrücklich geschehen, aber die Nachdrücklichkeit ist nicht mit Öffentlichkeit zu verwechseln. Erdogan muss diesen Weg beenden und zurückkehren."Das komplette Interview: https://ots.de/uGdo98Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5998145