Der Bankkonzern erwägt eine strategische Neuausrichtung seines Bond-Geschäfts, um IT-Ausgaben zu reduzieren, während die Aktienkurse in London und Hongkong nachgeben.

Die Aktie des Bankriesen HSBC verzeichnet aktuell Kursverluste an den Börsen in London und Hongkong. Wie aus einem Bericht von Bloomberg hervorgeht, erwägt das Finanzinstitut die Auslagerung von Teilen seines Anleihehandels. Durch diesen strategischen Schritt könnte die HSBC erhebliche Einsparungen bei den IT-Kosten erzielen, die sich Schätzungen zufolge im Millionen-Dollar-Bereich bewegen würden. Derzeit befindet sich dieses Vorhaben allerdings noch in einem frühen Planungsstadium, sodass ein erfolgreicher Abschluss einer solchen Transaktion keineswegs gesichert ist. Auf Anfrage von Bloomberg lehnte die HSBC eine offizielle Stellungnahme zu diesen Überlegungen ab. Die Informationen stammen laut Bloomberg aus vertraulichen Quellen, deren Namen nicht preisgegeben wurden. Diese strategischen Überlegungen zur Umstrukturierung im Anleihegeschäft finden in einem herausfordernden Marktumfeld statt, in dem viele globale Finanzinstitute nach Möglichkeiten suchen, ihre Kostenstrukturen zu optimieren und Effizienzgewinne zu realisieren.

Aktuelle Kursentwicklung unter Druck

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hsbc ?

Im Londoner Handel musste die HSBC-Aktie zwischenzeitlich einen Rückgang von 1,14 Prozent auf 8,77 Pfund hinnehmen. Auch an anderen Handelsplätzen zeigt das Wertpapier Schwächetendenzen. So notiert die Aktie derzeit bei 10,78 Euro, was einem Minus von 6 Cent entspricht. Trotz dieser rückläufigen Entwicklung behauptet sich das Papier vergleichsweise gut im Marktumfeld und kann sich gegenüber dem Hang Seng-Index weiterhin besser positionieren. Die aktuellen Kursbewegungen spiegeln möglicherweise die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen wider, könnten jedoch auch im Zusammenhang mit dem allgemeinen Marktumfeld für Bankaktien stehen.

Anzeige

Hsbc-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hsbc-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Hsbc-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hsbc-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hsbc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...