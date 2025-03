Wiesbaden (ots) -- Nachhaltige Energielösungen für Industrie & Gewerbe und Energie-Großprojekte mit Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur- Finanzierung und langfristige Partnerschaft als Differenzierung: Ampermo übernimmt Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb & Wartung- Verleihung des renommierten, unabhängigen Innovationspreises "TOP 100" am 27. Juni in MainzIndustrie- und Gewerbebetriebe suchen nach Lösungen zur klimafreundlichen, günstigen Stromversorgung, Immobilienentwickler möchten ihre Objekte zukunftssicher gestalten und im Wert steigern. Kommunen und Eigentümer großer Freiflächen suchen Möglichkeiten, mit ihren Flächen die Einnahmesituation zu optimieren. Die Wiesbadener Ampermo GmbH (https://www.ampermo.com) bietet für diese Herausforderungen die passenden Lösungen - und wird jetzt mit dem "TOP 100"-Siegel als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.Der TOP 100-Award wird seit 1993 verliehen. Eine unabhängige, wissenschaftlich begleitete Jury wählt die Preisträger anhand von über 100 fundierten Bewertungskriterien aus. Ampermo erhält die Auszeichnung in der Kategorie der Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden.Ampermo realisiert ganzheitliche Energieanlagen - von der Planung bis zum Betrieb - auf Basis von Photovoltaik, Batteriespeichern und bei Bedarf Ladeinfrastruktur. Das Geschäftsmodell folgt dem Prinzip "Own & Operate": Ampermo bleibt Eigentümer der Anlagen, übernimmt die vollständige Umsetzung und trägt die Investitionskosten.Ampermo vereint zwei Geschäftsfelder unter einem Dach: Die Umsetzung individueller Versorgungslösungen für Industrie- und Gewerbekunden sowie die Entwicklung großskaliger Projekte zur Integration erneuerbarer Energien in die Strominfrastruktur.Die Innovation von Ampermo steckt in der Kombination aus technisch anspruchsvollen, integrierten Energielösungen und einem eigenen Finanzierungsmodell. Damit können Industrieunternehmen und Gewerbekunden, wie beispielsweise Logistiker, aber auch Immobilien- oder Flächeneigentümer von erneuerbaren Energien profitieren, ohne eigenes Kapital investieren zu müssen. Ampermo übernimmt nicht nur die Umsetzung, sondern auch die Finanzierung und den Betrieb der Anlagen."Viele Unternehmen mit hohem Strombedarf benötigen pragmatische Lösungen, um Energiekosten zu senken oder die Mobilitätswende wirtschaftlich umzusetzen. Gleichzeitig suchen Kommunen und Eigentümer größerer Flächen nach Einnahmequellen. Projekte, bei denen die Energiewende durch Photovoltaik in Kombination mit Batteriespeichern sinnvoll unterstützt wird, eignen sich in beiden Fällen bestens - wirtschaftlich attraktiv und klimafreundlich", erklärt Mahinde Abeynaike, CEO und Gründer von Ampermo. "Unsere Mission ist einfach: Saubere Energie - dort, wo sie gebraucht wird, genau dann, wenn sie gebraucht wird."Die Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel würdigt nicht nur Ampermos innovative Lösungsansätze, sondern auch die gelebte Innovationskultur im Unternehmen. Ampermo setzt auf flache Hierarchien, interdisziplinäre Zusammenarbeit und viel Raum für Eigenverantwortung. Innovation entsteht hier aus dem Team heraus - agil, mutig und lösungsorientiert."Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir Lösungen von erstklassiger Qualität bereitstellen und mit hoher Präzision umsetzen. Wir stehen ihnen langfristig als verlässlicher Partner zur Seite - für eine nachhaltige Energiewende", ergänzt Prof. Dr. Julia Daecke, Geschäftsführerin und COO von Ampermo.Am 27. Juni 2025 nimmt Ampermo die TOP 100-Auszeichnung beim Deutschen Mittelstands-Summit in Mainz entgegen. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der den Wettbewerb als Mentor begleitet, wird die Preisträger persönlich ehren.Über AmpermoDie Ampermo GmbH entwickelt Energielösungen aus Photovoltaik, Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur für Industrie, Gewerbe und die Energiewirtschaft.Für Industrie- und Gewerbekunden agiert das Unternehmen als Investor, Betreiber und Stromlieferant. Kunden müssen dadurch keine eigenen Investitionen tätigen und können sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Im Bereich der Energie-Großprojekte plant und realisiert Ampermo Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen, die sauberen Strom liefern und damit aktiv zur Energiewende beitragen. Gleichzeitig helfen die Stromspeicher dabei, Stromnetze zu entlasten und Strompreise zu stabilisieren.Gegründet 2021 mit Sitz in Wiesbaden, kombiniert das Unternehmen technologische Kompetenz, Projektmanagement und Finanzierungsexpertise, um wirtschaftlich attraktive und zuverlässige Lösungen zu entwickeln.Über TOP 100: der WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.Pressekontakt:Sandra Dürichens.duerichen@ampermo.comT: +49 611 95018071M: +49 151 50243144Original-Content von: Ampermo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179086/5998168