NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die Mitteilung des Ölkonzerns zum Kapitalmarkttag habe die Erwartungen hinsichtlich der Verwendung der Barmittel bestätigt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Senkung der Kapital- und operativen Ausgaben sowie für das Wachstum und das Beteiligungsportfolio./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 04:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 04:01 / ET

GB00BP6MXD84, XC0009677409