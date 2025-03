TAG Immobilien kehrt zur Dividendenausschüttung zurück, nachdem der Hamburger Wohnimmobilienkonzern zwei Jahre lang keine Dividende gezahlt hatte. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Ausschüttung von 0,40 Euro je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent des operativen Gewinns (FFO I) entspricht. Die Aktionäre erhalten dabei erstmals die Wahl zwischen einer Bardividende und einer Aktiendividende, wie aus dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Zuletzt hatte TAG für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,93 Euro je Aktie ausgeschüttet, bevor die Zahlungen vorübergehend ausgesetzt wurden, um die Kapitalbasis zu stärken und neue Projekte in Polen zu finanzieren.

Zurück in der Gewinnzone mit optimistischem Ausblick

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TAG Immobilien ?

Der MDAX-Konzern konnte im vergangenen Geschäftsjahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Nach Steuern und Anteilen Dritter erwirtschaftete TAG einen Gewinn von 121,1 Millionen Euro, während im Vorjahr noch ein Verlust von 397 Millionen Euro verbucht wurde. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 Euro nach einem Minus von 2,26 Euro im Vorjahr. Der für die Dividende maßgebliche FFO I erreichte 175,1 Millionen Euro und übertraf damit die eigene Prognose, die bei 170 bis 174 Millionen Euro lag. Auch der FFO II, der zusätzlich das Verkaufsgeschäft beinhaltet, entwickelte sich mit 239,4 Millionen Euro besser als erwartet. Dieser übertraf die Prognose um rund 9 Prozent. Die Liquiditätsposition wurde auf 930 Millionen Euro erhöht, was zur finanziellen Stabilität des Unternehmens beiträgt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 bestätigte TAG seine im November veröffentlichten Ziele: Der FFO I soll zwischen 172 und 176 Millionen Euro liegen, während für den FFO II ein Wert zwischen 233 und 243 Millionen Euro angepeilt wird. Das Analysehaus Jefferies bewertet die Aktie weiterhin mit "Buy" und einem Kursziel von 16,50 Euro.

Anzeige

TAG Immobilien-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TAG Immobilien-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten TAG Immobilien-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TAG Immobilien-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TAG Immobilien: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...