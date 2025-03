Berlin (ots) -Jerome Kayser soll vom 1. April an als Produktmanager die Entwicklung der bestehenden redaktionellen dpa-Angebote vorantreiben. Der 35-Jährige ist derzeit Produktmanager für die dpa-Weblines, das Online-Fertigprodukt der Deutschen Presse-Agentur. Davor war er Chef der Digitalredaktion bei Deutschlands größter Nachrichtenagentur.In seiner neugeschaffenen Rolle wird Kayser für die inhaltliche und technische Weiterentwicklung der dpa-Kernprodukte und Landesdienste sowie weiter für die Weblines zuständig sein. Die dpa unterscheidet ihre Angebote in "Newsroom ready" - vorbereitet für die Weiterverarbeitung durch ihre Kundenredaktionen - und "Consumer ready" - fertig für die digitale Ausspielung. Kayser berichtet direkt an die dpa-Chefredaktion und wird sich in seiner neuen Aufgabe eng mit dem dpa-Vertrieb und der dpa-IT abstimmen."Mit Jerome Kayser kommt ein erfahrener Digitaljournalist und agiler Produktentwickler an eine wichtige neue Position in der dpa-Redaktion. Er wird als Schnittstelle nach innen in die dpa wie nach außen zu unseren Kunden fungieren und so die Modernisierung unserer Angebote voranbringen und auch neue redaktionelle Ideen entwickeln", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.Jerome Kayser besitzt einen Master in Soziologie. Er studierte in Berlin, Bielefeld, Kopenhagen und Denpasar (Indonesien). Für dpa begann er 2017 als Digitalredakteur, war dann Fotoredakteur in der dpa-Nachtschicht in Sydney und auf Bali und rückte anschließend in die Leitung der Digitalredaktion auf, die 2024 in den anderen dpa-Redaktionen aufging. Seitdem ist er Produktmanager für die Weblines.Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeit) zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017805/100929878