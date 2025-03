München (ots) -Die Gäste:Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP (Verteidigungspolitikerin)Jan van Aken, Die Linke(Parteivorsitzender)Eckart von Hirschhausen (Arzt und Wissenschaftsjournalist)Amelie Fried (Autorin und Journalistin)Daniel Friedrich Sturm (Der Tagesspiegel)Yasmine M'Barek (Zeit Online)Aufrüsten in Deutschland und Europa: Gibt es eine Alternative?Darüber diskutieren die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Parteivorsitzende Jan van Aken (Die Linke).Krisen, Klima, Pandemien: Wie schützen wir uns und die Welt?Im Gespräch der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen.Es kommentieren: die Autorin und Journalistin Amelie Fried, der Leiter des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel Daniel Friedrich Sturm und die Redakteurin bei Zeit Online Yasmine M'Barek."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5998416