Laut dem Branchenverband ACEA stiegen die Neuzulassungen Batterie-elektrischen Autos in der EU In den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28,4 Prozent auf 255.489 Einheiten und erreichten einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Zum Vergleich: Im Januar und Februar 2024 lag der BEV-Marktanteil noch bei 11,5 Prozent. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 verzeichneten drei der vier größten Märkte der EU, auf ...

