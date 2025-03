DJ MÄRKTE EUROPA/DAX mit Konjunktur- und Zollhoffnungen über 23.000

Von Herbert Rude

DOW JONES--An den europäischen Börsen bauen die Kurse die Erholung zum Mittag deutlich aus. Der DAX steigt um 1,1 Prozent und hat mit 23.106 Punkten die 23.000er Marke wieder überwunden. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,2 Prozent auf 5.481 Punkte an.

"Der Markt setzt darauf, dass die Konjunktur mit den fiskal- und den geldpolitischen Impulsen deutlich anzieht", so ein Marktteilnehmer. Der deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index hat sich im März weiter erholt, dabei haben die Unternehmen sowohl die Lage als auch die Erwartungen besser beurteilt. Damit ist der Ifo nun zum dritten Mal in Folge gestiegen, laut Volkwirten ein Signal, dass die Rezession zu Ende ist.

Hinzu kommen Hoffnungen, der Zollstreit könnte deutlich beruhigt werden. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will in die USA fliegen und mit der US-Regierung über die Zölle verhandeln. Wie es heißt, könnte die EU einige Zölle auf US-Produkte stark senken oder abschaffen, um den Zollstreit zu beenden. Profitieren könnten davon potenziell die Autotitel, deren Kurse deutlich zulegen: BMW gewinnen 2,4, Mercedes-Benz 1,3 und VW 1,2 Prozent. Stellantis ziehen um 1,0 Prozent an, Renault um 0,8 Prozent. Der Stoxx-Index der Autotitel steigt um 1,2 Prozent.

Der Euro zieht an auf 1,0826 Dollar. Die Renditen am Rentenmarkt steigen mit den Konjunkturhoffnungen, und die Zinskurve wird steiler. Davon profitieren einmal mehr die Banken und Versicherungen. Der Stoxx-Index der Banken gewinnt ebenfalls 1,2 Prozent, wobei Einzeltitel wie Unicredit oder BNP Paribas deutlich stärker zulegen. Der Index der Versicherer zieht um 1,3 Prozent an. Im Minus liegt am Mittag nur noch der Stoxx-Index der Einzelhandelswerte, er gibt 0,7 Prozent ab. Er wird belastet von einem 13-prozentigen Minus der Kingfisher-Aktie nach einem vorsichtigen Gewinnausblick.

Bayer-Erholung nicht überbewerten

Ganz oben in der Gewinnerliste im DAX stehen Bayer mit einem Plus von 4,2 Prozent, allerdings hatte der Titel am Montag nach einem negativen Glyphosat-Urteil in den USA noch stärker verloren: "Die Bayer-Aktie bleibt wegen der Glyphosat-Risiken spekulativ", so ein Händler.

Jenoptik fallen nach der Zahlenvorlage um 1,7 Prozent. Wie Baader anmerkt, ist der Ausblick des Unternehmens von hoher Unsicherheit geprägt. Jenoptik nenne eine ungewöhnlich weite Spanne beim Umsatzziel von plus/minus 5 Prozent sowie einer Gewinnmarge von 18 bis 21 Prozent.

Heidelberg Materials legen um 0,7 Prozent zu. Das Unternehmen erhöht die Dividende um 10 Prozent auf 3,30 Euro. Die Hornbach-Gruppe hat vergangenes Jahr operativ mehr verdient, hier zieht der Kurs um 3,6 Prozent an. Tui legen um 1,6 Prozent zu. Der Reisekonzern hat auf seinem Kapitalmarkttag die Jahresprognosen bestätigt.

In Zürich geben Kühne & Nagel 3,6 Prozent ab. Hier enttäuscht der Jahresausblick.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.480,74 +1,2% +64,9% +10,6% Stoxx-50 4.714,69 +1,0% +46,5% +8,3% DAX 23.106,49 +1,1% +253,8% +14,8% MDAX 28.900,87 +0,5% +145,3% +12,4% TecDAX 3.805,54 +0,7% +27,2% +10,6% SDAX 16.186,92 +0,6% +97,0% +17,4% CAC 8.124,91 +1,3% +102,2% +8,7% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0820 +0,2% 1,0803 1,0799 +4,4% EUR/JPY 162,4065 -0,2% 162,8130 162,7370 -0,0% EUR/CHF 0,9541 +0,1% 0,9536 0,9546 +2,0% EUR/GBP 0,8355 -0,1% 0,8361 0,8360 +1,1% USD/JPY 150,1000 -0,4% 150,7165 150,6935 -4,2% GBP/USD 1,2951 +0,2% 1,2920 1,2917 +3,2% USD/CNY 7,1781 -0,1% 7,1826 7,1816 -0,4% USD/CNH 7,2631 -0,0% 7,2642 7,2641 -0,9% AUS/USD 0,6318 +0,6% 0,6283 0,6279 +1,5% Bitcoin/USD 87.358,60 -0,1% 87.461,25 88.399,90 -6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,45 69,11 +0,5% 0,34 +24,2% Brent/ICE 73,34 73,03 +0,4% 0,31 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3023,66 3011,70 +0,4% 11,96 +14,8% Silber 30,90 30,50 +1,3% 0,40 +9,2% Platin 908,84 902,48 +0,7% 6,36 +3,1% Kupfer 5,15 5,09 +1,1% 0,05 +26,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2025 07:34 ET (11:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.