Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag mit Gewinnen der Wall Street im Rücken zugelegt. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 1,11 Prozent fester mit 5.475,84 Punkten. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,56 Prozent auf 8.686,20 Zähler. Der Schweizer SMI kletterte um 0,6 Prozent auf 13.077,78 Punkte. Positiv waren Signale der grössten Volkswirtschaft Europas. Die Stimmung in der deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...