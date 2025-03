Der in Vilnius aktive ÖPNV-Betreiber Vilniaus viesasis transportas (VVT) schreibt die Beschaffung von 145 Elektrobussen aus. Gekauft werden sollen E-Fahrzeuge in vier Größen mit acht, zehn, zwölf und 18 Metern Länge. Die Auftragsvergabe soll im dritten Quartal 2025 erfolgen, die Inbetriebnahme 2026 und 2027. Die Stadtverwaltung von Vilnius verfolgt einen ehrgeizigen Plan für nachhaltige Mobilität und strebt an, dass bis 2030 alle Fahrzeuge des öffentlichen ...

