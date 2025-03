Berlin (ots) -AG Kommunalpolitik leistet wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer KommunenDie Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am 24. März 2025 den baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Klaus Mack zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt.Klaus Mack ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages - und seither stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er bringt große kommunalpolitische Erfahrung in seine Aufgabe ein: Von 2000 bis 2006 war Mack Bürgermeister der Gemeinde Enzklösterle und von 2006 bis 2021 Bürgermeister der Stadt Bad Wildbad im Schwarzwald. Seit 2004 ist er zudem Mitglied des Kreistages im Landkreis Calw und seit 2019 ehrenamtlicher Vorsitzender des Regionalverbandes Nordschwarzwald.Der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehören aktuell 153 Fraktionsmitglieder an. Sie bündelt kommunalpolitischen Sachverstand, um den kommunalen Bezug der Bundespolitik in alle Bereiche der Parlamentsarbeit integrieren zu können. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen.Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5998629